Gaza, påven ringer fader Romanelli: oro och närhet

Från Castel Gandolfo ringde Leo XIV på tisdagen till kyrkoherden i den Heliga Familjens församling för att få en uppdatering om situationen, dagen efter den israeliska markoffensiven i Gaza City. Påven uttryckte sin oro över det som händer och försäkrade om sin bön för dem som söker sig till församlingen. För närvarande har cirka 450 personer tagit sin tillflykt till kyrkan. Det senaste samtalet mellan påven och den argentinske prästen ägde rum för en vecka sedan.

Vatican News

Påven Leo XIV vänder inte bort blicken från Gaza, där den israeliska armén sent igår kväll inledde en markoffensiv. Enligt medier i Gaza registrerades 37 attacker på 20 minuter, vilket ledde till massflykt från den nordvästra delen av staden.

För att få förstahandsinformation ringde påven i morse, från Castel Gandolfo – där han tillbringat natten och delar av dagen – till den argentinske prästen fader Gabriel Romanelli, kyrkoherde i Heliga Familjens församling. Vatikanens pressrum bekräftade telefonsamtalet.

Församlingen, som i juni drabbades av ett israeliskt flyganfall där fader Romanelli själv skadades, fortsätter att hjälpa de cirka 450 personer som sökt skydd där. De delar ut mat och vatten, håller det lilla apoteket öppet, bedriver verksamhet i oratoriet för barn och unga, samt bistår sjuka och äldre – trots det allt mer intensiva kriget.

"Påven har uttryckt sin oro för det som sker, och har försäkrat fader Gabriel, samt alla som vänder sig till församlingen, om sin närhet och sin bön", meddelar Vatikanens presstjänst.

"En välsignelse" – fader Romanelli om samtalet med påven

I ett videoklipp som delades av Vatican Media, berättade fader Romanelli om gårdagens samtal med påven – strax efter Israels evakueringsorder till invånarna i Gaza City.

Det var påven Franciskus som, när kriget i Mellanöstern bröt ut, började ringa videosamtal varje kväll klockan 19 till fader Romanelli och den egyptiske kaplanen Yusuf Asad för att höra hur församlingen hade det. Påven Leo XIV har fortsatt denna tradition av pastoral närvaro, som går hand i hand med hans ständiga fredsappeller.

Det senaste samtalet före dagens skedde för en vecka sedan, i samband med att Israel gav order om omedelbar evakuering. Påven, som just hade lämnat Castel Gandolfo, sade då att han försökt nå prästen utan resultat. Senare samma kväll bekräftade Romanelli via sociala medier att han hade firat mässan när påven ringde, och att de hade hörts senare:

"En stor glädje och en välsignelse", kallade han det i en video han delade med Vatican Media.

Bön under bombanfall

På sitt konto på X och Instagram publicerade fader Gabriel igår en video där man hör bombanfall medan en gudstjänst pågår i kyrkan. I det 30 sekunder långa klippet bryts tystnaden av explosioner – men de troende fortsätter be, numera vana vid att leva med detta dagliga helvete.