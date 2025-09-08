Cristiana Perrella utnämnd till ordförande för den påvliga akademin för konst och litteratur

Konservatorn och konstkritikern, utnämnd av Leo XIV, är konstnärlig ledare för MACRO, museet för samtida konst i Rom

Vatican News

Cristiana Perrella, som har en lång karriär inom konstvärlden och är specialist på samtida konst, är från och med idag, den 6 september, ny ordförande för den påvliga akademin för konst och litteratur.

Perrella konstkurator och konsthistoriker, född 1965. Hon har tidigare ställt sin kompetens till förfogande för Heliga stolen som kurator för det samtida konstprogrammet ”Conciliazione 5” för dikasteriet för kultur och utbildning, som invigdes i samband med Jubelåret - ett galleri för gatukonst som är öppet under hela det heliga året och som kommer att finnas kvar även därefter, efter en idé av kardinal José Tolentino de Mendonça, prefekt för dikasteriet.

Tidigare uppdrag

I mars i år anförtrodde Roms kommun henne den konstnärliga ledningen för MACRO, huvudstadens museum för samtida konst. Hon har varit chef för Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci i Prato (2018-2021) och dessförinnan (1998-2008) för Contemporary Arts Programme vid British School at Rome. Hon grundade och kurerade SACS-Sportello arte contemporanea della Sicilia för museet RISO i Palermo (2007-2009) och kurerade även konst- och vetenskapsprojektet för Fondazione Marino Golinelli, Bologna (2009-2018).

Som oberoende kurator har Cristiana Perrella samarbetat med italienska och internationella institutioner, däribland MAXXI i Rom, Bienal de Valencia, IKSV i Istanbul och Fondazione Prada i Milano. Hon undervisar i management och ekonomi för konst och kulturinstitutioner på masterprogrammet i teori och historia för konst och bild vid Università San Raffaele i Milano.