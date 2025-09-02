Biskop Erik Vardens tal till Nordens biskopar: ”Kraft ger sig uttryck i dygd, inte i våld”

På måndagen inleddes den Nordiska biskopskonferensens, plenarmöte i Rom som sammanfaller med deras Ad Limina besök och möte med påve Leo XIV på torsdag. När biskoparna samlades inledde biskopskonferensens ordförande, biskop Erik Varden av Trondheim med ett tal.

Vatican News

Biskoparna från de fem nordiska länderna, NBK, är samlade i Rom för plenarmöte som pågår 1-5 september, sammanflätat med deras Ad Liminabesök till påve Leo XIV, på torsdag. I sitt inledande tal på måndagen talade biskop Varden om helighet, mod och dygd i en värld präglad av krig, fragmentering och moralisk osäkerhet.

Styrkan i dygd och helighet

Han byggde sina tankar på veckans kollektbön, som inleds ”Du kraftens Gud…” och betonade att latinets "virtutum" betyder både "makt" och "dygd".

"Det finns ingen sann styrka utan dygd", sa biskop Varden, och underströk behovet av att kyrkan vittnar om dygdens kraft, i kontrast till den makt knuten till våldet vi ser i världen, medan han nämnde Ukraina och Gaza.

Biskop Erik Varden påminde om salige kardinal Schusters ord från dödsbädden den 30 augusti 1954, om att ”människor kanske inte längre lyssnar på predikningar, men inför helighet går de ner på knä och ber”.

Kallelsen till helighet, särskilt som den lyfts fram av Andra Vatikankonciliet, är central, menade biskop Varden, först till oss själva som biskopat, sedan till andra, för “den gamle Adam, lämnad åt sig själv, är fortfarande inställd på en väg av förödelse och självförstörelse”.

Underminerat människovärde

Vidare talade biskop Varden om roten av orden religion – religio – som uppmanar de troende att binda samman med förmågan att ”se helhet där andra ser splittring”. Han uttryckte oro över hur kulturen i väst snabbt förlorar tron på livets mening, vilket underminerar skyddet av människovärdet.

Som exempel nämnde han Norges firande 2024 av tusenårsjubileet för kristen lagstiftning som skyddade spädbarn – samtidigt som en ny lagstiftning med avhumaniserande språkbruk antogs inom ramen för reproduktiv hälsa. Han nämnde hur eutanasi ökar globalt, och där t ex i Kanada, ett av tjugo dödsfall nu sker genom eutanasi.

“Förlusten av kroppens värde har lett till en förvirring och ångest som för bara några decennier sedan hade tett sig otänkbara. Jag är benägen att tro att en liknande tendens ligger bakom försvagningen av den samhällsgemenskapen i många av våra länder. Om denna gemenskap saknar mening och inneboende syfte, vad finns då kvar som kan hålla den samman – annat än grova drivkrafter som njutning, rädsla och egen vinning?”

Att binda samman

Därför, menar den Nordiska biskopskonferensens ordförande, är att vara religiös – troende män och kvinnor – att bevara tron i sin helhet, och inte vara ensidiga i kampen för enskilda frågor. Och i vår urskiljning och vaksamhet mot cyniska politiska krafter som exploaterar etiska frågor”, uppmanar Jesus oss inte bara att ”vara oskyldiga som duvor, utan också kloka som ormar (se Matt 10:16).

Gud räddar

Slutligen betonade biskopen av Trondheim att ”vi katoliker är beredda på vår tids prövningar, och kyrkans hopp vilar i Jesu namn – "Gud räddar". “Må medvetenheten om att han verkligen gör det – och att hans frälsande vilja omger oss nu med lika mycket kraft och dygd som någonsin förr – vägleda denna vecka så att den bär frukt.

Plenarmötet pågår 1–5 september i Rom och samlar biskoparna från hela Norden för gemensam bön, överläggningar och fördjupat samarbete.

Förutom biskop Erik Varden av Trondheim och apostolisk administrator av Tromsø, i Norge, består den Nordiska biskopskonferensen av kardinal Anders Cardinal Arborelius OCD, biskop av Stockholm, Raimo Goyarrola, biskop av Helsinki, Czeslaw Kozon, biskop av Köpenhemn, David Tencer OFM, biskop av Reykjavik, och Fredrik Hansen, biskop av Oslo, samt generalsekreterare Sr Anna Mirijam Kaschner CPS.