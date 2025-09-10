192 nya biskopar deltar i utbildningskurser i Vatikanen

Audiensen med påven kommer att hållas torsdagen den 11 september i synodssalen. Utbildningskursen för dikasteriet inleddes den 4 september och 78 nyutnämnda biskopar deltog. Kursen, som organiserades av Biskopsdepartementet, hölls från och med den 3 september och 114 personer deltog. Deltagarna passerade tillsammans den heliga porten den 6 september.

Vatican News

På morgonen torsdagen den 11 september kommer Leo XIV att ta emot 192 biskopar från fem kontinenter i synodhallen i Vatikanen. Sedan den 3 september har de deltagit i utbildningskurser som anordnats av dikasteriet för evangelisering (avdelningen för första evangelisering och nya partikulärkyrkor) och dikasteriet för biskopar.

Utbildning för pastoral verksamhet

Kursen, som organiseras av dikasteriet för biskopar, med titeln ”Vittnen och förkunnare av hoppet grundat på Kristus”, inleddes den 3 september och avslutas torsdagen den 11 september. Utbildningen äger rum i synodssalen i Vatikanen och riktar sig till biskopar som utnämnts under det senaste året. Den består av en serie möten om ämnen som kan vara till hjälp för pastoral och administrativ verksamhet samt för personlig och gemensam reflektion i deras hemstift. Kurserna hålls av några överordnade i den romerska kurian och kyrkliga och icke-kyrkliga personligheter som är experter inom sina respektive områden.

Fokus på interkulturalitet

Kurserna inleddes på morgonen torsdagen den 4 september. Fredagen den 5 september fokuserade man på inkulturationens brådskande behov, medan biskoparna lördagen den 6 september passerade genom den heliga porten, deltog i Jubelårsmässan och vördade apostelns reliker i Peterskyrkan. På söndagen deltog alla biskopar i den mässan för helgonförklaringen av de saliga Pier Giorgio Frassati och Carlo Acutis.

Den 8 och 9 september var de gäster vid det påvliga universitetet Urbaniana, där de avslutade med en reflektion av kardinalstatssekreterare Pietro Parolin om ”Heliga stolens arbete i den globaliserade världen för hopp och fred” om att skapa gemenskap, ömsesidig kunskap och möjliga band mellan olika lokala kyrkor.

En möjlighet till möten och fördjupning

Totalt sett är 78 biskopar anmälda till kursen som anordnas av dikasteriet för evangelisering, medan 114 biskopar deltar i kursen som anordnas av dikasteriet för biskopar. Bland de senare är dessutom fem biskopar från östkatolska kyrkor och fem nyordinerade biskopar som har uppdrag inom den romerska kurian. Utbildningskurserna för nyordinerade biskopar är numera en återkommande punkt på den romerska kurians program för september månad.