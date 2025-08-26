Påvens tema för Världsfredsdagen 2026: “Frid vare med er alla”

Påve Leo XIV presenterar temat för 2026 års Världsfredsdag – “Frid vare med er alla: mot en ’avväpnad och avväpnande’ fred” – samtidigt som Vatikanens bokförlag ger ut en ny bok med titeln “Och må det bli fred.”

På tisdagen offentliggjorde Dikasteriet för främjandet av integrerad mänsklig utveckling detaljer kring påve Leo XIV:s tema för Världsfredsdagen 2026.

Temat lyder: “Frid vare med er alla: mot en ’avväpnad och avväpnande’ fred”, till budskapet den 1 januari, då kyrkan firar Världsböndagen för fred och som också är den liturgiska högtiden för Guds heliga moder Maria.

Enligt pressmeddelandet inbjuder temat “mänskligheten att förkasta våldets och krigets logik och i stället omfatta en äkta fred, grundad på kärlek och rättvisa.”

"En fred som avväpnar"

Redan på kvällen då han valdes till påve den 8 maj 2025 – och vid flera tillfällen därefter – har påve Leo XIV använt uttrycket “avväpnad och avväpnande” för att beskriva den sorts fred han hoppas på för världen.

“Denna fred måste vara avväpnad – det vill säga inte grundad på rädsla, hot eller vapen,” står det i pressmeddelandet.

“Och den måste vara avväpnande – kapabel att lösa konflikter, öppna hjärtan och skapa ömsesidigt förtroende, empati och hopp.”

Vidare sägs det:

“Det räcker inte att bara tala om fred – vi måste förkroppsliga den i en livsstil som förkastar varje form av våld, synligt eller systemiskt.”

Dikasteriet betonar att denna fredskallelse riktar sig till hela mänskligheten – oavsett religiös tillhörighet eller samhällsroll.

“Den Uppståndnes hälsning, ‘Frid vare med er’ (Joh 20:19), är en inbjudan till alla – troende, icke-troende, politiska ledare och medborgare – att bygga Guds rike och gemensamt skapa en fredlig och mänskligare framtid,” avslutades uttalandet.

Ny bok: “Och må det bli fred!”

Samtidigt har Vatikanens bokförlag (LEV) lanserat en ny bok med titeln “Må det bli fred! Ord till Kyrkan och världen” – en samling av påve Leo XIV:s första offentliga tal, som alla präglas av en stark ton av fred.

Boken ges ut på engelska, italienska och spanska och släpps den 27 augusti.

Enligt pressmeddelandet lyfter boken särskilt fram påvens användning av uttrycket “avväpnad och avväpnande”, ett begrepp som först formulerades av den franske munken Charles-Marie Christian de Chergé, O.C.S.O. – abbot vid Vår Fru av Atlas-klostret i Tibhirine. Han och sex av hans medbröder mördades som martyrer i Algeriet 1996.

Det noteras även att kardinal Robert Prevost valdes till påve den 8 maj, vilket är den liturgiska minnesdagen för martyrerna i Algeriet.

Sammanfattningsvis betonar boken flera av påve Leos prioriteringar, däribland: Guds företräde, Kyrkans gemenskap och Sökan efter fred

I ett utdrag ur boken citeras påven: “Fred börjar med var och en av oss – i hur vi ser på andra, lyssnar till andra och talar om andra.”