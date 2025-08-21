Påvens audiens: ”Det är aldrig för sent att älska och förlåta”

Under sin allmänna audiens visade påven Leo XIV för de troende hur Jesu kärlek, trots förräderi, inte tillät ondskan att få sista ordet, och att "det alltid finns en väg att fortsätta älska, även när allt verkar vara oåterkalleligt förlorat."

"Låt oss idag be om nåden att kunna förlåta, även när vi inte känner oss förstådda, även när vi känner oss övergivna."

Påven Leo XIV gav denna uppmaning under sin allmänna audiens på onsdagsmorgonen – hans första offentliga framträdande i Vatikanen sedan han återvänt från Castel Gandolfo på tisdagskvällen.

Audiens trots hettan

På grund av den romerska hettan hölls audiensen i Vatikanens Paulus VI:s audienshall. Efter audiensen hälsa päven på troende som inte fick plats i aulan och som istället samlats i närliggande skuggan utanför för att undvika den extrema värmen.

Herrens förlåtande kärlek

I sin katekeseserie om jubelårets tema Kristus vårt hopp, fokuserade påven denna vecka på Jesu lidande, död och uppståndelse – särskilt på Herrens förlåtande kärlek, och hur Han, trots att Han blev förrådd, älskade sina lärjungar till slutet.

Påven Leo lyfte särskilt fram en "slående och lysande gest" i evangeliet, där Jesus under den sista måltiden räcker en bit bröd till den som ska förråda Honom.

"Det är mycket mer än en gest att dela med sig av brödet," sade påven, "det är kärlekens sista försök att inte ge upp."

"Att älska till slutet," fortsatte påven Leo, " detta är nyckeln till att förstå Kristi hjärta. En kärlek som inte upphör inför förödmjukelse, besvikelse, till och med otacksamhet."

Jesus ger inte upp

"Jesus vet att klockan är slagen, men han underkastar sig inte – han väljer det själv. Han känner igen det ögonblick då Hans kärlek måste passera genom det mest smärtsamma såret: förräderiet. Och istället för att dra sig undan, anklaga eller försvara sig... fortsätter Han att älska: Han tvättar fötter, doppar brödet och räcker det. ' Han som får brödet som jag nu doppar.'"

Med denna enkla och ödmjuka gest, sade påven Leo, "leder Han sin kärlek in i djupet – inte för att Han ignorerar vad som sker, utan just för att Han ser det tydligt."

"Han har förstått att den andres frihet, även när den gått vilse i ondskan, fortfarande kan nås av ett ödmjukt ljus, eftersom Han vet att sann förlåtelse inte väntar på ånger, utan erbjuder sig först – som en fri gåva, även innan den accepteras."

Förlåtelsen visar hoppets ansikte

Tyvärr, konstaterade påve Leo, förstod Judas inte – och "efter brödbiten", säger evangeliet, "for Satan in i honom."

"Denna passage berör oss," sade påven, "som om ondskan, dold fram till dess, visade sig efter att kärleken visat sitt mest försvarslösa ansikte. Och just därför, bröder och systrar, är den där brödbiten vår räddning: för den visar att Gud gör allt – absolut allt – för att nå oss, även i den stund då vi förkastar Honom."

Det är här, sade påven, som förlåtelsen uppenbarar sin fulla kraft och visar hoppets sanna ansikte.

"Det är inte glömska, det är inte svaghet. Det är förmågan att befria den andre, samtidigt som man älskar honom till slutet."

"Jesu kärlek," förklarade påven Leo, "förnekar inte smärtans verklighet, men den låter inte ondskan få sista ordet."

Det finns alltid en väg att fortsätta älska

Detta, sade påven, är det mysterium som Jesus fullbordar för oss – och som vi själva ibland kallas att delta i.

"Så många relationer går sönder? Så många historier blir komplicerade? Så många ord blir osagda?" reflekterade han. "Och ändå visar evangeliet att det alltid finns en väg att fortsätta älska, även när allt verkar oåterkalleligt förlorat."

Att förlåta, sade påven, är inte att förneka ondskan, utan att hindra den från att skapa ännu mer ondska.

"Det är inte att säga att inget har hänt, utan att göra allt för att bitterheten inte ska styra framtiden."

Att möta frestelsen tillsammans med Herren

"Kära bröder och systrar, vi upplever också smärtsamma och svåra nätter," sade påven. "Själens dunkla natt, besvikelsens nätter, nätter då någon har sårat eller förrått oss." I dessa stunder, erkände han, "är frestelsen att stänga oss inne, skydda oss och ge igen."

"Men Herren," försäkrade han, "visar oss hoppet att det alltid finns en annan väg. Han lär oss att man kan räcka en bit bröd även till den som vänt ryggen till. Att man kan svara med tillitens tystnad. Och att vi kan gå vidare med värdighet, utan att ge upp kärleken."

Låt oss be om förlåtelsens nåd

Påven uppmanade därför de troende att be Herren om förmågan att förlåta – även när de känner sig övergivna eller missförstådda – eftersom det är just i dessa stunder som kärleken kan nå sin höjdpunkt.

”Jesus lär oss att, att älska innebär att lämna den andre fri – även att förråda – utan att någonsin sluta tro att även den friheten, sårad och förlorad, kan ryckas ur mörkrets bedrägeri och föras tillbaka till godhetens ljus."

Varje förräderi kan vara en möjlighet till frälsning

Påven sade att när förlåtelsens ljus "lyckas tränga genom hjärtats djupaste sprickor", då "förstår vi att det aldrig är förgäves."

"Även om den andre inte accepterar det, även om det verkar vara förgäves," sade påven Leo, "så befriar förlåtelsen den som ger den: den skingrar bitterhet, återställer frid och för oss tillbaka till oss själva."

Därför avslutade påven Leo XIV:

"Jesus, med den enkla gesten att räcka över brödet, visar du att varje förräderi kan bli en möjlighet till frälsning – där förlåtelsen gör plats för en större kärlek."