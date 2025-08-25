Påvens Angelus: ”Jesus ifrågasätter de självgodas tro”

Under sin Angelus vid 12-slaget på Petersplatsen, reflekterade påve Leo XIV över Jesu ord om frälsninges port som trång. Nedan hela påvens Angelusreflektion.

Kära bröder och systrar,

I centrum av dagens evangelium (Luk 13:22–30) finner vi bilden av den "trånga porten", som Jesus använder i sitt svar på frågan om det bara är några få som blir frälsta. Jesus säger: "Kämpa för att komma in genom den trånga porten, ty många, säger jag er, ska försöka komma in men inte kunna" (v. 24).

Vid första anblick kan denna bild få oss att tänka: Om Gud är kärlekens och barmhärtighetens Fader, som alltid står med öppna armar för att ta emot oss, varför säger då Jesus att frälsningens port är trång?

Herren vill oss givetvis inte något ont eller att vi ska tappa modet. Snarare är hans ord främst riktade mot de som självsäkert tror att de redan är frälsta – de som utför religiösa handlingar och tror att det räcker.

De har inte förstått att religiösa handlingar inte räcker om de inte innebär en hjärtats omvändelse. Herren vill inte ha en gudstjänst som är frånkopplad från livet. Han gläds inte åt offer och böner om de inte leder till större kärlek till andra och rättvisa för våra medmänniskor.

När dessa personer kommer inför Herren och stolt säger att de åt och drack med honom och lyssnade till honom när han undervisade på deras gator, kommer han att svara dem: "Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort från mig, alla ni som gör orätt!" (v. 28)

Bröder och systrar, utmaningen som dagens evangelium ställer oss inför är värd att fundera på. Vi är ibland snabba att döma dem som är långt borta från tron, men Jesus ifrågasätter då tron hos de redan troende.

Han säger att det inte räcker att bekänna tron med ord, att äta och dricka med honom i eukaristin, eller att ha god kunskap om kristen lära.

Vår tro är äkta när den omfattar hela vårt liv, när den blir ett kriterium för våra beslut, när den gör oss till kvinnor och män som gör det rätta och tar risker ledda av kärlek – så som Jesus gjorde.

Han valde inte den enkla vägen till framgång eller makt. I stället, älskade han oss så mycket att han gick genom den "trånga porten" – Korset, för att rädda oss.

Jesus är det sanna måttet på vår tro; han är porten genom vilken vi måste gå för att bli frälsta (jfr Joh 10:9) genom att erfara hans kärlek och genom att, i vårt dagliga liv, främja rättvisa och fred.

Ibland innebär detta att vi måste fatta svåra och impopulära beslut, stå emot egoistiska impulser, sätta oss själva i andras tjänst, och hålla fast vid det goda även när det onda verkar vinna mark.

Men när vi väl gått över den tröskeln kommer vi att upptäcka att livet blomstrar på nytt. Från den stunden går vi in i Guds oändliga hjärta och i glädjen över det eviga festmåltid som han har förberett åt oss.

Låt oss be Jungfru Maria att hjälpa oss finna modet att gå genom evangeliets "trånga port", så att vi med glädje kan öppna oss för Guds, vår kärleksfulla Faders, vida famn.