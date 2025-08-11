Påvens Angelus: Investera livets skatt i kärlek och barmhärtighet

Påve Leo XIV uppmanar de troende att dela med sig av inte bara materiella tillgångar utan också av tid, närvaro och empati.

Vatican News

När han talade till de troende samlade på Petersplatsen för sin Angelusbön på söndagen, reflekterade påve Leo över dagens läsning ur Lukasevangeliet, och uppmanade de troende att fråga sig själva hur de investerar livets “skatt”.

Med citat från Jesu ord: “Sälj vad ni äger och ge allmosor”, uppmanade påven kristna att inte hålla fast vid de gåvor de fått från Gud, utan att använda dem generöst för andras bästa – särskilt för dem som är i störst behov.

“Det handlar inte bara om att dela materiella ägodelar,” sa han, “utan om att använda våra förmågor, vår tid, vår tillgivenhet, vår närvaro, vår empati.” Varje person, fortsatte han, är “en unik, ovärderlig gåva i Guds plan – ett levande, pulserande kapital” som måste odlas och investeras, “annars torkar det ut och förlorar sitt värde.”

Påven varnade sedan de troende för att denna skatt kan slösas bort, eller till och med tas av dem “som, likt en tjuv, förvandlar den till ett konsumtionsobjekt.” Den Guds gåva som vi är, betonade han, behöver utrymme, frihet och relation för att blomstra – och framför allt behöver den kärlek, “som förvandlar och förädlar varje aspekt av vår tillvaro, och gör oss mer lika Gud.”

Han påminde om att Jesus uttalade dessa ord på väg till Jerusalem, där Han skulle uppoffra sig helt på korset. Påve Leo pekade på barmhärtighetsgärningarna som “den säkraste och mest fruktbara banken” för livets skatt. Även den minsta gesten, sa han, kan ha oändligt värde – likt änkan i evangeliet som, med två små mynt, blev “världens rikaste människa.”

Med hänvisning till Augustinus noterade påven att medan människor kan glädjas åt att byta brons mot silver eller silver mot guld, ger det som ges i kärlek något oändligt större: evigt liv. “Det kommer att förändras,” förklarade Augustinus, “eftersom givaren kommer att förändras.”

Påve Leo uppmanade sedan de troende att se denna sanning i vardagen – i modern som håller sina barn nära, eller i två älskande som känner sig som “en kung och drottning” när de är tillsammans. “Vi skulle kunna ge många andra exempel,” tillade han.

Var vi än befinner oss – hemma, i vår församling, i skolan eller på jobbet – uppmuntrade påven oss att “inte missa något tillfälle att uttrycka kärlek.” Detta, sa han, är den vaksamhet som Jesus ber oss om: att vara uppmärksamma, redo och känsliga för varandra, såsom Han är med oss i varje stund.

När han avslutade sin reflektion, anförtrodde påven denna längtan till Maria, “Morgonstjärnan,” och bad henne hjälpa alla troende att vara “barmhärtighetens och fredens väktare” i en splittrad värld.