Påvens Angelus: Herren uppmanar oss att uthärda i att göra det goda

Innan han ledde Angelusbönen i Castel Gandolfo på söndagen påminde påve Leo XIV om att "att handla i sanning har sitt pris, eftersom det finns de i världen som väljer lögnen." Han uppmanade därför att "inte svara på det ond med hämnd." Jesus ber oss att förbli "trogna sanningen i kärlek", likt martyrerna, som vi kan efterlikna "i olika omständigheter och på olika sätt."

Vatican News

Förföljelse kan drabba dem som väljer att följa Kristus, eftersom Jesu uppdrag, som Herren själv sade, är ett "tecken som väcker motstånd" och inte någon "rosenbädd", betonade påven i sin Angelus reflektion på söndagen. Påven talade till omkring 2 500 pilgrimer samlade på Piazza della Libertà i Castel Gandolfo, efter att ha firat mässan i Mariahelgedomen Santa Maria della Rotonda i Albano.

Han påminde om hur Herrens "budskap om kärlek och rättvisa" skulle bli "avvisat" och att Jesus därför skulle bli "motarbetad, arresterad, förolämpad, slagen, korsfäst."

Samma erfarenhet har många av de tidiga kristna församlingarna delat – "fredliga gemenskaper som, trots sina egna begränsningar, försökte leva efter Jesu ord om kärlek så gott de kunde. Ändå utsattes de för förföljelser", förklarade han.

Att uthärda i att göra gott

Påven förklarade att Jesus uppmanar oss – med hans hjälp – att inte ge upp och anpassa oss till en världslig mentalitet, utan istället att uthärda i att göra gott mot alla, även mot dem som får oss att lida. Han tillade att vi inte ska "svara på fräckhet med hämnd", utan i stället "förbli trogna sanningen i kärlek."

Att leva upp till kallelsen

Denna trohet till sanningen är vad martyrerna visar oss "genom att offra sitt blod för sin tro", förklarade påven och tillade att "vi också kan efterlikna deras exempel, även i andra omständigheter och på andra sätt."

Låt oss till exempel tänka på det pris som goda föräldrar måste betala om de vill uppfostra sina barn enligt sunda principer. Förr eller senare måste de säga "nej" och tillrättavisa sina barn; detta kommer att göra ont.

Samma sak gäller för "en lärare som vill forma sina elever på rätt sätt", eller "en yrkesperson, religiös ledare eller politiker som vill utföra sitt uppdrag ärligt", eller "vem som helst som försöker ta sitt ansvar på ett konsekvent sätt enligt evangeliets lära."

Att vara trogna och modiga vittnen om Kristus

Avslutningsvis uppmanade påve Leo alla att be till Maria, Martyrernas Drottning, att hon må hjälpa oss att "vara Jesus trogna och modiga vittnen i alla omständigheter, och att stödja våra bröder och systrar som idag lider för sin tro."