Påven: Vi får inte finna oss i konflikter och vapen

Efter Angelus på högtiden för Maria Upptagning I himmelen, reflekterade påven Leo över Marias roll att ge människor hopp genom århundradena och uppmanar alla att inte förlora hoppet mitt i våldet.

Vatican News

Efter Angelusbönen i Castel Gandolfo markerade påven Leo högtiden för Maria Upptagning I himmelen genom att anförtro sin bön om fred till hennes förbön. Han påpekade att Maria ”lider för det onda som drabbar hennes barn, särskilt de små och svaga”. Genom århundradena, förklarade påven, har hon visat sin närhet till de behövande genom budskap och uppenbarelser.

Strax efter den blodigaste krigstragedin världen någonsin sett – andra världskriget – proklamerade påven Pius XII dogmen om Marias himmelsfärd 1950.

Han skrev: ”Det finns anledning att hoppas att alla som reflekterar över Marias förebild kommer att bli ännu mer övertygade om värdet av mänskligt liv.” Påven Pius fortsatte med att uttrycka sin förhoppning om att världen aldrig mer skulle få se ”slaktandet av mänskligt liv genom krig”.

Påve Leo: Marias sång, stärker vårt hopp

Påve Leo XIV betonade hur hans föregångares ord fortfarande är relevanta idag. ”Vi känner oss tyvärr maktlösa inför den växande våldsspiralen i världen – ett våld som blir alltmer dövt och okänsligt för mänskligheten.”

Men, betonade påven, vi får inte förlora hoppet. Han upprepade att Gud är större än människans synd och allt våld vi möter. ”Vi får inte finna oss i att konflikter och vapen dominerar”, för med Maria vet vi att Gud fortsätter att hjälpa oss. Påve Leo hävdade att det är endast genom Guds barmhärtighet som ”vi kan återupptäcka vägen till fred”.