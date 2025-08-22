Påven uppmanar moralteologer att ha den helige Alfonsus som förebild

Påve Leo XIV uppmanar moralteologer att följa den helige Alfonsus Maria de Liguoris och andra helgons exempel när de reflekterar över ”utmaningar, förändringar och konflikter” i den moderna världen i ljuset av den gudomliga uppenbarelsen.

Vatican News

I en hälsning till den 17:e internationella kongressen för moralteologi uppmuntrar påve Leo XIV deltagarna att närma sig nutida moraliska frågor ”i helgonens anda – med den visa och alltid aktuella vägledning som helgon som den helige Alfonsus Maria de Liguori ger oss.”

Den helige Alfonsus, som är känd som moralteologins kyrkolärare, ”förmådde finna en balanserad syntes mellan Guds lagar och människans samvetes och frihets dynamik, samtidigt som han antog en kärleksfull, förstående och tålmodig hållning gentemot sina bröder och systrar – och därigenom blev ett synligt tecken på Guds oändliga barmhärtighet,” sade påven.

Budskapet till kongressen framfördes i ett telegram undertecknat av statssekreteraren kardinal Pietro Parolin.

Påven uttryckte sin förhoppning att kongressen ”må erbjuda ett gynnsamt tillfälle att reflektera över de utmaningar, förändringar och aktuella konflikter som vi står inför i ljuset av den gudomliga uppenbarelsen – som finner sin fullhet i Jesus Kristus.”

Påvens budskap avslutades med åkallan om ”den saliga Jungfru Marias moderliga beskydd, som är Vishetens säte,” samt med påvens apostoliska välsignelse till deltagarna och deras nära och kära.