Påven till kristna politiker: "Värderingar" utan Kristus kan inte förändra världen

I en hälsning till franska politiker insisterade påve Leo på att kristna politiska ledare måste vända sig till Jesus, leva sin tro utan kompromisser och vittna om Honom för att bemöta dagens utmaningar och göra världen till en bättre plats.

Vatican News

”Frälsningen som Jesus vann genom sin död och uppståndelse, omfattar alla dimensioner av människolivet, såsom kultur, ekonomi och arbete, familj och äktenskap, respekt för människovärdet och livet, hälsa samt kommunikation, utbildning och politik.”

Det sa påve Leo på torsdagen, när han talade till folkvalda från det franska departementet Val-de-Marne, och menade att deras ”trons resa” till Rom under jubelåret kommer att hjälpa dem att återvända till sina dagliga uppdrag ”stärkta av hopp” och ”bättre rustade att arbeta för att bygga en mer rättvis, mer mänsklig och mer broderlig värld – som inte kan vara något annat än en värld alltmer genomträngd av evangeliet”.

Vänd er till Jesus och sök Hans hjälp



Inför västerländska samhällets ”överdrifter” insisterade påven på att kristna ”inte kan göra något bättre … än att vända sig till Kristus och be om Hans hjälp i att fullgöra våra ansvar.”

Han förklarade att genom att omfamna Kristus kommer civila ledare inte bara att finna ”personlig berikning”, utan även vara bättre rustade att tjäna dem de är satta att leda.

Just på grund av den kärlekens dygd som ingjuts vid dopet – och som leder till social och politisk kärlek – är kristna ledare beredda att ”möta den nutida världens utmaningar”, i den mån de verkligen lever ut och vittnar om sin tro, sade påven. Han varnade för att om ”främjandet av ’värderingar’, hur evangeliska de än må vara,” är ”tömda på Kristus”, ”saknar de kraft att förändra världen.”

”Stärk er i tron”



Samtidigt erkände påve Leo att det inte är lätt för politiker att utföra sina uppgifter i enlighet med sin tro, särskilt i västerländska samhällen, ”där Kristus och Hans kyrka marginaliseras, ofta ignoreras och ibland förlöjligas”.

Ändå uppmuntrade han dem att förena sig ”mer och mer med Kristus, att leva i Honom och vittna om Honom”, och påminde dem om att för kristna politiker kan det inte finnas någon uppdelning mellan deras kristna tro och deras offentliga roll.

”Ni är därför kallade att stärka er i tron,” sa han, ”och att fördjupa er förståelse av den lära – särskilt socialläran – som Jesus lärde världen, och att tillämpa den i utövandet av era uppgifter och lagstiftningar.”

Han noterade att denna lära är förankrad i människans natur och naturlagen ”som alla kan känna igen”, och uppmuntrade kristna politiker att ”inte vara rädda för att föreslå och försvara den med övertygelse”, med tillägget: ”Det är en frälsningens lära som syftar till varje människas bästa och till att bygga fredliga, harmoniska, välmående och försonade samhällen.”