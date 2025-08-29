Påven till augustinerorden: "Fred börjar med vad vi säger och gör"

Påven tar emot Augustinusmedaljen. Till höger den augustinske provinsialpriorn Robert P. Hagan, till vänster fader Joseph Farrell, generalvikarie för augustinerorden.

Påve Leo XIV skickar ett videomeddelande till Augustinerprovinsen av den helige Thomas av Villanova på deras andlige faders festdag och uppmanar alla att lyssna till Guds kärleksfulla röst – den enda som kan ge fred.

Vatican News

För att uppmärksamma den helige Augustinus dag den 28 augusti skickade påve Leo XIV ett videomeddelande till Augustinerprovinsen av den helige Thomas av Villanova i USA, där han uttryckte sin tacksamhet för att ha mottagit Augustinusmedaljen.

I sin hälsning erinrade påven med värme om att den lokala församlingen är helgad åt den helige Thomas av Villanova, augustinerbroder och biskop, ihågkommen som "de fattigas fader".

"Att erkännas som augustiner," sa han, "är en ära jag håller högt. Mycket av den jag är idag beror på den helige Augustinus anda och lära. Jag är tacksam till er alla för alla de sätt på vilka era liv visar ett djupt engagemang för värderingarna veritas, unitas, caritas (sanning, enhet, kärlek)."

När han reflekterade över helgonets liv, påpekade påven att Augustinus livsresa "var full av prövningar och misstag, precis som våra egna liv". Men genom nåden, hans mor Monicas böner och gemenskapens vittnesbörd fann han "vägen till frid för sitt rastlösa hjärta".

Påven betonade att Augustinus vittnesbörd uppmanar varje kristen att känna igen sina Gudagivna gåvor och att ge dem vidare "i kärleksfull tjänst till Gud och vår nästa".

Ett långt arv av kärleksfull tjänst

Därefter vände han sig till augustinernas närvaro i Philadelphia – en av de äldsta katolska gemenskaperna i USA – och mindes missionärsivern hos fäderna Matthew Carr och John Rossiter, som tjänade immigranter i slutet av 1700-talet. Den ande, sa han, "kallar oss även idag att fortsätta detta arv av kärleksfull tjänst".

"Jesus påminner oss i evangeliet om att älska vår nästa," betonade påven och uppmanade alla att se på varandra med Kristi ögon och att återupptäcka vår identitet "som systrar och bröder i Honom".

Därefter citerade han Augustinus ord: "Ha inte ditt hjärta i dina öron, utan dina öron i ditt hjärta."

Påven uppmanade den augustinska familjen att omfamna en lyssnandets ande.

"Innan vi talar måste vi lyssna," sa han och tillade att i en synodal kyrka är vi kallade att lyssna till den Helige Ande, till varandra – och särskilt till de fattigas röster.

Han uppmuntrade alla att filtrera bort världens larm och splittring för att kunna höra Guds kärleksfulla röst – den enda som kan ge verklig fred.

"När vi hör den tröstande rösten," sa han, "kan vi dela den med världen medan vi strävar efter att bli ett i Honom."

Påve Leo avslutade med att anförtro den augustinska familjen åt Jungfru Maria, den goda rådgivarens moder, och bad:

"Må Gud välsigna er alla och ge frid åt era rastlösa hjärtan, och hjälpa er att fortsätta bygga en kärleksfull gemenskap – enade i sinne och hjärta, inriktade på Gud."