Påven på Hiroshima-årsdagen: Låt rättvisa ersätta en falsk känsla av säkerhet

Vid avslutningen av sin allmänna audiens på onsdagen påminner påve Leo om 80-årsdagen av atombombningen av Hiroshima, Japan, och uppmanade till rättvisa, dialog och broderskap i världen.

Vatican News

På 80-årsdagen av atombombningen av den japanska staden Hiroshima ägnade påve Leo XIV en stund åt att minnas de tiotusentals som dödades och skadades den 6 augusti 1945. Han påminde också om att världen om bara tre dagar kommer att uppmärksamma ytterligare en sorglig årsdag: bombningen av Nagasaki.

Vid avslutningen av sin allmänna audiens uttalade påven ord av solidaritet: ”Jag vill försäkra om mina böner för alla dem som har lidit dess fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.”

Han betonade att trots de åtta decennier som har gått sedan bombningarna, ”förblir dessa tragiska händelser en universell varning mot förödelsen som krig – och särskilt kärnvapen – orsakar.”

Påve Leo uttryckte sin förhoppning att dagens värld – plågad av djupa splittringar och dödligt våld – ska ersätta sin falska känsla av säkerhet, ’baserad på hotet om ömsesidig förintelse’, med rättvisa, öppen dialog och tillit till broderskap.

Att minnas dagen

Denna vädjan kommer efter att påven skickat ett budskap till Hiroshimas biskop under firandet av Fredsmässan i staden.

I Japan hölls den årliga ceremonin i stadens Peace Memorial Park för att uppmärksamma årsdagen. Representanter från rekordmånga 120 länder och regioner deltog i minneshögtiden, där en tyst minut hölls kl. 08.15 – den exakta tidpunkten för bombningen.