Påven om 400-årsjubileet av den första litauiske prästens ankomst till Indien

Påve Leo XIV hedrar minnet av fader Andrius Rudamina – en jesuit från Litauen som år 1625 reste över 800 mil för att förkunna evangeliet i Indien.

Vatican News

För att markera 400-årsjubileet av den första litauiske jesuitprästens ankomst till Indien, skickade påve Leo XIV på måndagen ett telegram till ärkestiftet Goa och Daman.

I meddelandet, som undertecknats av kardinal statssekreterare Pietro Parolin, framför påven sina hälsningar till alla som samlats i Se-katedralen i gamla Goa för att hedra denna händelse.

Han uttryckte sin tacksamhet till Gud för fader Rudaminas mission och vittnesbörd, och noterade att hans djupa katolska tro “fortfarande är levande i dagens Litauen”.

Påven ber att firandet av prästens stora generositet och mod i att föra evangeliet till andra “ska inspirera många i vår tid att svara med liknande tålamod och uppfinningsrikedom i evangelisationens tjänst.”

Dialog och enhet

Med hänvisning till fader Rudaminas “missionsiver och imponerande dialog och kulturell integration i arv”, uttryckte påven sitt hopp om att de lokala kyrkorna inom ärkestiftet ska känna sig uppmuntrade att främja ekumenisk och interreligiös dialog – som ett föredöme för broderskap, försoning och harmoni.

Telegrammet avslutades med att påven förmedlade sin apostoliska välsignelse till alla som deltar i minnesfirandet, “som ett löfte om glädje och frid i vår Herre Jesus Kristus.”

En ny första gång

År 1625 genomförde fader Rudamina den riskfyllda resan på över 800 mil till Indien, endast 29 år gammal, tillsammans med elva portugisiska medbröder. Det var första gången en son till Ignatius av Loyola satte sin fot på den indiska subkontinenten.

Prästen tillbringade det följande året i landet innan han drabbades av malaria och skickades vidare till Kina år 1626, där han avled fem år senare.

I Litauen restes en minnessten till hans ära år 2015.