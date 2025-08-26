Påven: Ministranter hjälper de troende att träda in i mässans heliga mysterium

Vid ett möte med ministranter från Frankrike uttrycker påve Leo XIV sin sorg över bristen på präster i landet, och lyfter fram att ungas tjänst vid altaret hjälper troende att uppleva mässans helighet.

Vatican News

Påve Leo XIV mötte på måndagen omkring 360 ministranter från Frankrike som är på pilgrimsresa till Rom tillsammans med sina präster och biskopar som en del av Jubelåret.

I sitt tal sa påven att deras vandring genom de Heliga Portarna är en möjlighet att vända sig till Gud och växa i tro och kärlek – så att de blir mer trogna lärjungar till Kristus.

Han uppmanade de unga franska katolikerna att ta tid att tala med Jesus i hjärtats tystnad och att älska Honom djupare.

“Han önskar inget mer än att få vara en del av ert liv, att lysa upp det inifrån, att bli er bäste och mest trofaste vän,” sa han. “Livet blir vackert och fyllt av glädje med Jesus.”

Påven Leo påminde om jubelårets tema hoppet, och noterade att världens många problem påminner kristna om behovet av denna teologala dygd.

Mitt i globala kriser och personlig smärta, som sorg eller oro, uppmanade han ungdomarna att vända blicken mot Jesus, som har makten att frälsa oss och som alltid är nära – eftersom Han älskar oss.

“Det finns ett säkert bevis på att Jesus älskar oss och frälser oss: Han gav sitt liv för oss genom att offra det på korset,” sa han. “Det finns inget större kärlek än att ge sitt liv för dem man älskar.”

Hoppet, tillade han, kommer alltid att följa oss genom livet och tjäna som ett ankare i stormar och svårigheter.

"Mässan frälser världen – idag"

Påven betonade att det mest underbara med den katolska tron är att Gud själv valde att lida och dö för oss människor:

“Gud älskade oss till den grad att Han dog för oss!”

Människan, sa han, har inget att frukta från Gud – som älskar oss så mycket att Han ständigt erbjuder oss sitt oförgängliga liv.

Påven påminde om att Kyrkan för vidare minnet av Jesu offer genom eukaristin och den dagliga mässan – där ministranterna hjälper prästen att fira liturgin.

“Kära ministranter, mässfirandet frälser oss idag! Det frälser världen idag! Det är den viktigaste händelsen i den kristnes liv och i Kyrkans liv – för det är det möte där Gud gång på gång ger sig själv till oss i kärlek.”

Kristna går inte i Mässan av plikt, sade han, utan av kärlek – och av behovet av Guds liv.

“Tänk på prästkallelsen”

Påven Leo XIV tackade ministranterna för deras generösa tjänst i sina församlingar och uppmanade dem att alltid minnas liturgins helighet:

“Må ert uppträdande, er tystnad, er tjänsts värdighet, liturgins skönhet, ordningen och högtidligheten i era rörelser hjälpa de troende att träda in i det heliga mysteriets storhet,” sa han.

Han uppmanade även ungdomarna att överväga en kallelse till prästämbetet eller det ordensbundna livet:

“Bristen på präster i Frankrike är en stor olycka – för Frankrike och för Kyrkan.”

Avslutningsvis sa påven att ministranterna kan vittna om den stolthet och glädje som kommer av att tjäna vid mässan, och han uppmanade dem att fortsätta vara ett tecken på hopp i världen.