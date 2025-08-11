Påve Leo XIV minns kardinal Karlic, en trogen herde som älskade kyrkan

I ett kondoleanstelegram efter argentinske kardinalen Estanislao Esteban Karlics död, ärkebiskop emeritus av Paraná, påminner påve Leo XIV om hans liv i Guds och kyrkans tjänst, hur han “spred evangeliets ljus till olika delar av livet och kulturen” och hans bidrag till utarbetandet av Katolska kyrkans katekes.

Påve Leo XIV uttryckte sin kondoleans efter kardinal Estanislao Esteban Karlics död fredagen den 8 augusti genom ett telegram adresserat till ärkebiskop Raúl Martín av Paraná i Argentina. Den avlidne kardinalen hade tjänstgjort i detta stift, liksom i stiftet Córdoba, som präst och biskop. Påven ville uttrycka sin närhet “till alla som är en del av det älskade kyrkliga samfundet” och som minns “denna generösa och rättsinniga herde.”

Att föra evangeliets ljus till liv och kultur



“I många år, och med stor trohet, ägnade han sitt liv åt att tjäna Gud och kyrkan,” skriver påven, “och han spred evangeliets ljus till olika delar av livet och kulturen.” Kardinalen avled vid 99 års ålder. Han ledde den argentinska biskopskonferensen under två på varandra följande mandatperioder och välkomnade Johannes Paulus II vid hans apostoliska besök i det latinamerikanska landet.

Generös tjänst för den universella kyrkan



“Bland de många ansvarsområdena och pastorala initiativen på lokal, nationell och kontinental nivå,” noterar påven Leo vidare, “offrade han sig generöst i den universella kyrkans tjänst genom att samarbeta i utarbetandet av Katolska kyrkans katekes.”

Påven tackade Gud “för hans trosliv och djupa kärlek till kyrkan” och förenade sig i bön för hans själs eviga vila, “att Herren Jesus må ge honom den oförgängliga härlighetens krona.”