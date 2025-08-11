Påven Leo hyllar fredsavtalet mellan Armenien och Azerbajdzjan

Vid söndagens Angelus riktade påve Leo XIV en innerlig vädjan till internationella beslutsfattare att ta ansvar för att söka lösningar på konflikter. Han uttrycker tillfredsställelse över det nya fredsavtalet mellan Armenien och Azerbajdzjan, men också djup sorg över det våld som fortsätter att ödelägga Haiti.

Vatican News

Krig måste förkastas som ett “sätt att lösa konflikter på.” Det var den brådskande vädjan som påven Leo XIV riktade till det internationella samfundet och dess ledare, efter söndagens Angelusbön. Påven uppmanade ledare att ta ansvar och arbeta aktivt för fred, ett mål han bad de troende att aldrig sluta be för.

“Låt oss fortsätta att be för ett slut på alla krig,” sa påven. Den 80-årsdagen av bombningarna av Hiroshima och Nagasaki, påpekade han, har väckt ett globalt uppvaknande till behovet av att tydligt förkasta krig som lösning på konflikt. “De i maktpositioner får aldrig tappa sikte på de konsekvenser deras beslut har för människors liv,” sa han. “De får inte ignorera de mest utsattas behov eller den universella längtan efter fred.”

Armenien och Azerbajdzjan: En väg till fred

Påven Leo pekade sedan på överenskommelsen som undertecknades den 8 augusti av Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan och Azerbajdzjans president Ilham Aliyev som ett tecken på hopp. Deras gemensamma deklaration, sa han, är ett betydande steg framåt och ett som “vi alla hoppas kommer att bidra till en stabil och varaktig fred i södra Kaukasus.”

Sorg över Haiti

Påven riktade också sin uppmärksamhet mot den pågående krisen i Haiti, och uttryckte djup sorg över lidandet hos en befolkning som är “alltmer förtvivlad.” Han fördömde landets utbredda “våld av alla slag, människohandel, påtvingad fördrivning och kidnappningar.”

“Jag vädjar innerligt till alla ansvariga parter att omedelbart frige gisslan,” sa påven. Han uppmanade också det internationella samfundet att tillhandahålla konkret stöd för att hjälpa till att skapa de sociala och institutionella förhållanden “som gör det möjligt för det haitiska folket att leva i fred.”