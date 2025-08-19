Påven besöker Vår Fru av Nådens helgedom strax söder om Rom

Påve Leo XIV besökte på tisdagen en Mariahelgedom tillägnad Vår Fru av Nåden i en by inom stiftet Palestrina. Där höll han ett privat möte med de prästerna som ansvarar för helgedomen.

Vatican News

Den 19 augusti gjorde påve Leo XIV ett privat besök vid Vår Fru av Nådens helgedom i Mentorella – nära byn Guadangolo, som är en del av stiftet Palestrina.

Efter tillbedjan i det lilla kyrkan tillbringade påven en stund tillsammans med de polska uppståndelseprästerna som tjänstgör vid helgedomen, innan han återvände till det påvliga residenset i Castel Gandolfo.

Vår Fru av Nådens helgedom

Mentorella ligger cirka 65 km sydost om Rom, på toppen av ett berg. Platsen har en särskild koppling till flera påvar: Påve Johannes Paulus II gjorde en pilgrimsfärd dit bara nio dagar efter att han valts till påve. Även Benedictus XVI besökte helgedomen år 2005, och påve Innocentius XIII (1721–1724) hade bett om att få sitt hjärta begravt där.

Enligt traditionen var det här den helige Eustachius omvände sig på 100-talet. Två hundra år senare lät kejsar Konstantin bygga en basilika på platsen där helgonet omvänts, och den konsekrerades av påve Silvester I före år 335.

Två århundraden senare, på 500-talet, överläts marken till munkarna i Subiaco. I mitten av 1200-talet skapades en träsnidad bild av den saliga Jungfru Maria – som fortfarande finns i kyrkan idag.

Efter att benediktinerna övergav området på 1300-talet, överlämnade påve Pius IX ansvaret för helgedomen till Uppståndelsekongregationen år 1857.