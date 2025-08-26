Påven ber för Moçambique: att landets ledare återställer fred och säkerhet

Efter söndagens Angelusbön vände påve Leo sina tankar till provinsen Cabo Delgado i Moçambique, och uppmanade till bön och närhet till folk som sårats av våld och krig.

Vid avslutningen av Angelusbönen i söndags riktade påve Leo XIV åter världens uppmärksamhet mot regioner som lider av våld, och uppmanade till bön och konkret solidaritet.

Närhet till Moçambique

Påven uttryckte sin oro för befolkningen i Cabo Delgado i Moçambique, som under flera år har levt i otrygghet till följd av extremisternas våld. Sedan 2017 har attacker i den norra provinsen krävt tusentals liv och tvingat över en miljon människor att lämna sina hem för att söka trygghet i andra delar av landet.

"Jag uttrycker min närhet till folket i Cabo Delgado, som har är offer för en osäker och våldsam situation som fortsätter att orsaka död och fördrivning", sa påve Leo. Han uppmanade de troende att inte glömma "dessa våra bröder och systrar", och uttryckte sin förhoppning om att Moçambiques ledares ansträngningar ska lyckas återställa säkerhet och fred.