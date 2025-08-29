Påven: Att förkunna Kristus är varje kristens uppdrag

Påve Leo XIV möter medlemmar från San Andrés evangelisationsskolan och uppmanar alla kristna att omfamna sitt uppdrag att förkunna Jesus Kristus.

Vatican News

På festdagen för den helige Johannes Döparens martyrium mötte påve Leo XIV medlemmar från San Andrés evangelisationsskola – där lekmän och präster samarbetar för att förkunna evangeliet.

I sitt tal lyfte påven fram den helige Johannes Döparens liv och tjänst som ett exempel för dagens missionärer.

Han sade att Johannesevangeliet vittnar om att ”Ordet blev kött och tog sin boning bland oss.”

”Om vi noggrant läser de första kapitlen i det fjärde evangeliet,” noterade påven, ”kan vi upptäcka nyckeln till varje evangelisationsskola: att vittna om det man har sett – om det möte man haft med livets Gud.”

Att förkunna det vi har sett och hört

Påve Leo XIV hänvisade också till Första Johannesbrevet, som förklarar Kyrkans och varje kristens uppdrag:

”Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.”

Påven uppmanade därefter alla medlemmar i San Andrés evangelisationsskola att omfamna sitt uppdrag som döpta kristna, så att alla kan lära känna och älska Kristus.

”Under dessa pilgrimsdagar,” sade han, ”inbjuder jag er på ett särskilt sätt att betrakta helgonens liv – de som, likt Johannes Döparen, har varit trogna efterföljare till Jesus Kristus och har uppenbarat Honom genom ord och goda gärningar.”

Avslutningsvis bad påven att Vår Fru av Guadalupe, Amerikas skyddspatron, må beskydda dem och leda dem framåt med förnyat hopp.

San Andrés evangelisationsskola

San Andrés evangelisationsskola förenar lekmän och präster i svaret på Jesu kallelse att förkunna evangeliet till jordens yttersta gräns.

Enligt organisationens hemsida är skolan uppkallad efter aposteln Andreas, som förde sin bror Petrus till Jesus efter att ha hört honom predika.

Evangelisationsskolans uppdrag är: ”Att följa Andreas exempel genom att hitta människor som Petrus – som kan älska, tjäna och förkunna Herren bättre än vi själva.”