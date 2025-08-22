Påve Leo XIV till Rimini-mötet: I öknen är Gud närvarande

Påve Leo XIV uppmanar deltagarna i det 46:e årliga Mötet för vänskap mellan folken som äger rum i den italienska staden Rimini, att minnas att fred skapas genom vardagliga handlingar, och varnar för att den digitala revolutionen medför en rad risker och utmaningar.

Påve Leo XIV uppmuntrade deltagarna i Mötet för vänskap mellan folken – ofta kallat Rimini-mötet – att vara fredsstiftare, fulla av hopp, som arbetar för det gemensamma bästa. Detta framfördes i ett budskap som offentliggjordes på torsdagen och undertecknades å Påvens vägnar av Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin.

Sedan 1980 har Mötet för vänskap mellan folken hållits årligen i den norditalienska kuststaden Rimini i slutet av augusti. Årets tema är: "I öknen ska vi bygga med nya tegelstenar."

Rimini-mötet är ett årligt evenemang organiserat av Communion and Liberation-rörelsen och lockar ett stort antal troende som möter olika intellektuella i samtal om viktiga samhällsfrågor. Det finns även olika paviljonger och aktiviteter för enskilda, familjer och barn.

Hoppet sviker inte

I sitt budskap riktade påven sina hälsningar till arrangörer, volontärer och alla deltagare, med sin "innerliga förhoppning" att "de med glädje ska känna igen att 'stenen som byggarna ratade har blivit en hörnsten, utvald och dyrbar. För 'hoppet sviker inte.'"

Öknar, konstaterade Påven, betraktas ofta som platser som anses "olämpliga för liv", men han påminde tydligt: "Just där det verkar som att inget kan födas," påminner den Heliga Skrift gång på gång om "Guds närvaro."

Algeriets martyrer

Påven prisade arrangörerna för årets utställning, som är tillägnad Algeriets martyrers vittnesbörd.

"I dem," sa Påven, "lyser kyrkans kallelse fram – att bo i öknen i djup gemenskap med hela mänskligheten – och att övervinna murar av misstro som delar religioner och kulturer, genom att fullt ut efterlikna Sonens rörelse mot människoblivande och självutgivelse."

Med en vädjan om enhet upprepade Påven sina ord från mötet med de italienska biskoparna i Vatikanen i juni: att “främja vägar för utbildning i icke-våld, initiativ för medling i lokala konflikter och projekt för välkomnande som förvandlar rädslan för den andre till möjligheter till möten.”

Fred är en ödmjuk väg byggd av dagliga handlingar

I samma anda uppmanade Påve Leo varje gemenskap att vara ett ”fredens hus”, ”där fientlighet avväpnas genom dialog, där rättvisa praktiseras och där förlåtelse bevaras.” Han tillade:

"Fred är ingen andlig utopi; det är en ödmjuk väg byggd av dagliga handlingar..."

Med detta som utgångspunkt uppmuntrade han alla människor att "namnge och forma det nya", så att "tro, hopp och kärlek kan översättas till en djup kulturell omvändelse."

För det gemensamma bästa och för fred

Påven betonade att detta innebär att utforska utvecklingsvägar som är "alternativ till tillväxtmodeller som saknar rättvisa och hållbarhet."

"För att tjäna den levande Guden", underströk Påven, "måste vi överge avgudadyrkan av vinst, som allvarligt har undergrävt rättvisan och allas delaktighet i det gemensamma goda – och i slutändan även själva freden."

"En tro som tar avstånd från världens ökenbildning, eller som indirekt bidrar till att tolerera den," varnade han, "skulle inte längre vara ett sant lärjungaskap till Jesus Kristus."

Riskerna med den pågående digitala revolutionen

Med en blick på samtiden konstaterade Påven att den snabbt utvecklande teknologin inte kan förbises.

"Den pågående digitala revolutionen," varnade han, "riskerar att förstärka diskriminering och konflikt; därför måste den bemötas med den kreativitet som tillhör dem som, följer den Helige Ande, och inte längre är slavar, utan barn. Då blir öknen en trädgård, och den 'Guds stad' som helgonen förutsade förvandlar våra öde platser."

Avslutningsvis gav påven sin välsignelse och anropade den saliga Jungfru Maria, Morgonstjärnan, som förbön.