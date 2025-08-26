Påve Leo XIV inviger Laudato Si’-byn i Castel Gandolfo

För att uppmärksamma tioårsjubileet av den påvliga encyklikan Laudato si’ kommer påve Leo XIV att inviga Laudato Si’-byn i Castel Gandolfo – en plats där andlighet, utbildning och omsorg om skapelsen förenas.

Vatican News

Fredagen den 5 september kl. 16:00 kommer påve Leo XIV att inviga Borgo Laudato Si’, vid det historiska påvliga residenset i Castel Gandolfo. Området har nyligen öppnats för allmänheten och är tillägnat att förverkliga visionen i påve Franciskus encyklika om omsorg för skapelsen – som nu firar sitt tioårsjubileum.

Sedan 2023 har platsen anförtrotts Laudato Si’-centret för högre utbildning. Borgo, som betyder "by" på italienska, är ett konkret uttryck för Kyrkans uppdrag att förena tro med praktisk omsorg om jorden och de mest utsatta.

Projektet omfattar 55 hektar trädgårdar, villor, arkeologiska platser och jordbruksmark, och förenar historia med en framåtblickande satsning på utbildning, hållbarhet och gemenskap.

I ett pressmeddelande förklarar centret:

”Detta är inte bara en plats att besöka, utan en plats att leva för att be, lära sig och växa i gemenskap med Gud, med varandra och med skapelsen.”

En pilgrimsfärd genom skapelsen

Påven inleder dagen med en symbolisk pilgrimsfärd genom byns område, där han möter arbetare, medarbetare, deras familjer och alla som bidragit till detta nya kapitel för det påvliga godset.

Han kommer även att träffa lärare, studenter, lokalsamhällen och välgörare – de som genom sitt arbete och engagemang ger liv åt byns uppdrag.

Efter processionen kommer påve Leo XIV att leda ett ordets liturgi som avslutas med en välsignelse.

Musik och bön

Invigningen kommer att präglas av stunder av bön och sång. Tenoren Andrea Bocelli och hans son Matteo kommer att framföra en tacksägelsehymn innan påvens välsignelse.

Representanter för den romerska kurian, civila ledare och medarbetare kommer också att närvara vid detta historiska tillfälle.