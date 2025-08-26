Påve Leo XIV: Inget folk får tvingas i exil

Vid ett möte med en delegation från Chagos Refugees Group prisar påven deras uthållighet och engagemang i kampen för sitt hemland, och uppmuntrar dem att “beslutsamt blicka framåt.”

Vatican News

Vid ett möte med medlemmar ur Chagos Refugees Group uttryckte påve Leo XIV sitt helhjärtade stöd för gruppens arbete – i linje med sin företrädare, påve Franciskus.

Två år efter att gruppen träffade den argentinske påven, gratulerade påve Leo dem till framgångarna i deras kamp, “eftersom återlämnandet av Chagosöarna till Republiken Mauritius nyligen har säkrats genom undertecknandet av ett fördrag.”

Han betonade att detta avtal markerar ett viktigt steg på deras väg hem, och uttryckte sin tacksamhet till alla som gjort detta möjligt.

Kampen för hemlandet

Påven uttryckte glädje över att påve Franciskus önskan om dialog och respekt för internationell rätt nu “äntligen har bidragit till att rätta till denna allvarliga orättvisa” – Chagossianfolkets lidande.

“Jag beundrar chagossiernas beslutsamhet, särskilt kvinnornas, i deras fredliga kamp för sina rättigheter,” sa påven.

Han betonade att möjligheten att återvända till ögruppen är ett positivt tecken,

“och en kraftfull symbol på den internationella scenen: alla folk, även de minsta och svagaste, ska respekteras av de mäktiga – i deras identitet och rättigheter, särskilt rätten att leva på sitt eget land. Ingen får tvingas i exil.”

Hopp om en bättre framtid

Decennier efter att ha fördrivits från sitt hemland, uttryckte påven sin förhoppning om att myndigheterna i Mauritius – liksom hela det internationella samfundet – ska arbeta för att garantera deras återkomst “under de bästa möjliga förhållandena.”

“Den lokala kyrkan kommer utan tvekan att bidra,” försäkrade han, “precis som den alltid gjort i tider av svårigheter.”

Samtidigt erkände han att åren i exil fört med sig mycket lidande – och att folket tvingats utstå både fattigdom, förakt och utanförskap.

Vad hände med chagossierna?

För ungefär 50 år sedan fördrevs den chagossiska befolkningen med tvång från sin ögrupp, och många skickades till Seychellerna och Mauritius, där de lever i fattigdom och stora prövningar.

Chagos Refugees Group grundades 1983 för att försvara chagossiernas rättigheter och intressen. Gruppen är baserad i Mauritius, Seychellerna och Storbritannien och drivs av frivilliga som kämpar för rätten att återvända till Chagos.