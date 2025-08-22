Påve Leo XIV: Avvisa hämndens logik – befria hjärtan från hat

I ett inlägg på sitt @Pontifex-konto upprepade påve Leo XIV sin uppmaning inför dagen av bön och fasta för fred: ”Må den övergripande visionen inspirerad av det gemensamma bästa segra.” Biskopskonferenser och kyrkliga gemenskaper världen över ställde sig bakom påvens appell. Förutom de välkända krigen i Mellanöstern och Europa pågår det över 56 mer eller mindre "bortglömda" konflikter som orsakar sorg och lidande bland folk.

Vatican News

Världen är “sårad av ständiga krig”, och enligt den oberoende portalen ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project) finns det minst 56 pågående konflikter – från de mest intensiva som Gaza, Ukraina och Sudan, till mindre kända som ofta involverar icke-statliga aktörer, och till de “frusna” konflikter som förblir olösta men alltid riskerar att blossa upp igen – som nyligen i gränstvisten mellan Thailand och Kambodja, eller konflikten mellan Pakistan och Indien om Kashmir.

Mot denna bakgrund beslutade påve Leo XIV i slutet av sin allmänna audiens på onsdags att tillägna fredagen den 22 augusti – den dag då kyrkan firar Jungfru Maria Drottning – till bön och fasta för fred.

I ett inlägg som publicerades på hans @Pontifex-konto på X uttryckte påven sin förhoppning att ”hjärtan må befrias från hat”, att vi ska ”överge splittringens och vedergällningens logik”, och att ”en helhetsvision inspirerad av det gemensamma bästa må segra.”

Internationellt har i stort sett alla biskopskonferenser och enskilda stift svarat på påvens inbjudan. Kardinal Matteo Zuppi, ordförande för Italiens biskopskonferens, uppmanade till intensiv bön för ”en avväpnad och avväpnande fred.”

Ett nytt perspektiv behövs

Trots det breda stödet från kyrkan krävs nu ett "perspektivskifte" också på politisk och diplomatisk nivå. Världen är söndersliten av ett slags "tredje världskrig i etapper", där världens militärutgifter nådde ett rekord på 2,718 biljoner dollar förra året.

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Europa åter kastats in i en blodig konflikt som inte skådats på kontinenten sedan Balkankrigen.

I utkanten av Europa har dock framsteg gjorts mot ett historiskt fredsavtal mellan Armenien och Azerbajdzjan, vilket kan avsluta över 30 års blodspillan.

I Gaza, efter Hamas brutala attack den 7 oktober 2023, pågår nu en enastående humanitär tragedi i vår tid. Samtidigt påminner Israels senaste åtgärder på Västbanken oss om de olösta frågor som legat i träda i decennier.

Libanon lyckades undvika det värsta efter höstens krig, men är fortfarande bräckligt. Syrien genomgår samtidigt en avgörande fas efter Bashar al-Assads fall.

Olösta konflikter på alla kontinenter

Afrika är fortfarande den kontinent med flest konflikter.

I Sudan har maktkampen mellan armén och RSF (Rapid Support Forces) sedan april 2023 skapat världens största flyktingkris enligt FN – med 14 miljoner människor på flykt.

Andra krishärdar: Östra Kongo-Kinshasa, där hundratals väpnade grupper härjar; Norra Moçambique, Sahelregionen, Etiopien, Somalia, Libyen

På Asiens karta:

I Myanmar har den brutala konflikten mellan militärjuntan och rebeller pågått i över fyra år; Koreahalvön är fortfarande delad och hotad av kärnvapenspänningar; gränsen mellan Pakistan och Afghanistan är fortfarande en konfliktzon, långt från världens rampljus och även Oceanien drabbas – exempelvis av stamvåld i Papua Nya Guinea.

I Latinamerika, där öppna krig är färre, råder ändå utbredd våldskriminalitet. I Haiti kontrollerar kriminella gäng upp till 80 % av territoriet, medan både regeringen och det internationella samfundet står handfallna.

Försoningens väg till fred

Så många konflikter – så många olösta problem – alla med civila, särskilt de mest sårbara, som de största offren. Världen behöver, enligt påve Leo XIV, ett skifte i perspektiv, för: ”Utan förlåtelse kommer det aldrig att bli fred.”

“Sann förlåtelse väntar inte på ånger, utan ges först,” förklarade påven under den allmänna audiensen i Paulus VI:s audienshall på onsdagen. “Att förlåta betyder inte att förneka det onda, utan att förhindra att det föder ännu mer ont.”