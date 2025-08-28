Påve Leo uttrycker sorg efter skottlossning vid katolsk skola i

Påve Leo XIV har uttryckt sin djupa sorg över mordet på två barn och skadorna på ytterligare 17 personer vid Annunciation katolska kyrka och skola i Minneapolis, Minnesota, USA.

Vatican News

Påve Leo XIV uttryckte sin djupa sorg när han fick kännedom om dödsfallen och skadorna efter skottlossningen som ägde rum vid Annunciation Church i Minneapolis.

I ett telegram till ärkebiskop Bernard Hebda i Minneapolis framförde påven sina ”innerliga kondoleanser och sitt andliga deltagande med alla som drabbats av denna fruktansvärda tragedi, särskilt de familjer som nu sörjer förlusten av ett barn.”

Böner för offren, de skadade och hjälparbetarna

Telegrammet, undertecknat av kardinal Pietro Parolin, Heliga Stolens statssekreterare, säger att påven ”anförtror de avlidna barnens själar till den allsmäktige Gudens kärlek” och ber för de skadade, liksom för räddningspersonal, sjukvårdspersonal och präster som tar hand om de drabbade och deras familjer.

Som ett ”löfte om fred, styrka och tröst i Herren Jesus,” gav påven sin apostoliska välsignelse till ”Annunciation Catholic School Community, ärkestiftet Saint Paul och Minneapolis och invånarna i hela storstadsområdet Twin Cities.”

Mer om dådet

En man öppnade eld mot mässdeltagare som hade samlats i Annunciation katolska kyrka i Minneapolis, Minnesotas största stad.

Attacken skedde klockan 8:30 lokal tid på morgonen, under en mässa i samband med skolstarten. Kyrkobyggnaden rymmer även en skola för barn i åldrarna förskola till mellanstadiet.

Det var först flera timmar efter skjutningen som polisen bekräftade att minst två barn, 8 och 10 år gamla, hade dödats. Ytterligare 17 personer skadades – varav 14 barn – och sju av dem är allvarligt skadade.

Skytten tros ha tagit sitt eget liv efter att ha avlossat skotten genom fönstren där barnen deltog i mässan inne i skolans kapell. Motivet bakom attacken är fortfarande okänt.