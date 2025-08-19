Påve Leo skriver till en mor: "Överlämna dig själv till Maria i varje osäkerhet"

I det senaste numret av tidskriften Piazza San Pietro svarar påve Leo XIV på ett brev från Laura, en mor som delat med sig av sin tvivel, och uppmanar henne att ha Jungfru Maria som en fast referenspunkt i livets svårigheter.

Vatican News

Påve Leo XIV har svarat på ett brev från en kvinna vid namn Laura, som ville dela både glädjen och kampen i sin tro.

Han fick hennes hälsning genom månadspublikationen från Peterskyrkan, tidskriften Piazza San Pietro, och hans svar publicerades i det senaste numret.

Med Maria kan varje osäkerhet bemötas

Som svar på Lauras frågor – en hustru och mor – om hur man bemöter svårigheter, uppmanade påven henne att sätta ord på sina utmaningar och dela sin personliga erfarenhet.

Laura undrar, och ber påven om råd, hur man övervinner de frestelser som verkar ta över, trots den stora kärlek hon får från sin man och sina tre vackra döttrar, som uppfostras i den kristna tron – en tro som hon själv beskriver som "starkare än någonsin".

Hon ifrågasätter om hennes tro ändå saknar stabilitet.

Påve Leo betonar:

”Din entusiasm för tron och sanningen i ditt hjärta är en välsignelse för dig och din familj. […] Om din referenspunkt är Maria kommer du att kunna möta varje osäkerhet. […] Att dela kristna kärleksprojekt är grundläggande för andlig utveckling och för att samarbeta med Guds nåd och vilja.”

Detta är några utdrag ur vad påven skriver, enligt ett pressmeddelande från tidskriftens redaktion den 18 augusti.

Dialog, vila, fred, enhet – teman i augustinumret

Månadspublikationen innehåller även ett specialinslag om Mötet för broderskap, som kommer att hållas i Rom den 12–13 september – ett tillfälle för gemenskap, närhet och dialog.

Tidskriften innehåller en fördjupning om fredens röda tråd i de tolv påvarnas historia, från Leo XIII till Leo XIV, samt deras djupa band till broderskap.

I en ledare med titeln ”Vila, broderskap och fred” reflekterar fader Enzo Fortunato över sommarens betydelse som en tid för vila.