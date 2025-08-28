Påve Leo förenar sig med Jerusalems patriarker i upprop för fred

Påve Leo XIV har förenat sin röst med de latinska och grekisk-ortodoxa patriarkernas gemensamma vädjan om ett slut på kriget i Gaza och att humanitärt bistånd ska tillåtas flöda fritt in i området.

Vatican News

De latinska och grekisk-ortodoxa patriarkerna i Jerusalem publicerade tisdagen den 26 augusti ett gemensamt fredsupprop för Gaza och fördömde vad de kallade ”den avsiktliga och våldsamma massfördrivningen av civila”.

Dagen därpå, onsdagen den 27 augusti, anslöt sig påve Leo XIV till deras vädjan och erinrade om Böndagen och fastan för fred som hölls fredagen den 22 augusti.

”I dag förnyar jag en stark vädjan både till de inblandade parterna och till det internationella samfundet: att konflikten i det Heliga landet måste få ett slut, en konflikt som orsakat så mycket skräck, förstörelse och död,” sa påven.

Han krävde också att humanitärt bistånd ska kunna levereras säkert till Gaza och att civila måste skyddas.

”Jag vädjar om att alla gisslan ska friges, att ett permanent eldupphör uppnås, att säkert humanitärt tillträde underlättas och att humanitär rätt fullt ut respekteras – särskilt skyldigheten att skydda civila och förbuden mot kollektiv bestraffning, urskillningslöst våld och tvångsförflyttning av befolkningar,” tillade han.

Påven avslutade sitt anförande med en bön till Jungfru Maria för fred:

”Låt oss åkalla Maria, Fredens Drottning, tröstens och hoppets källa,” sade påve Leo. ”Må hennes förbön ge försoning och fred i detta land som är oss alla så kärt.

Gemensamt upprop för fred

I sitt upprop betonade patriarkerna i Jerusalem att våldsspiralen måste brytas och att det gemensamma goda måste ha första plats.

”Det har redan skett tillräcklig förödelse – i territorierna och i människors liv,” sa de. ”Det finns ingen rättfärdig anledning att hålla civila som fångar och gisslan under dramatiska förhållanden. Nu är det dags för de långlidande familjerna att läka på alla sidor.”

De bad att hjärtan ska förvandlas, ”så att vi kan vandra på rättvisans och livets vägar – för Gaza och hela det Heliga landet.”

Kardinal Pierbattista Pizzaballa, den latinska patriarken, och patriark Theophilos III, den grekisk-ortodoxe patriarken, gjorde ett pastoralt besök i Gaza i slutet av juli. Detta efter ett israeliskt anfall mot Heliga familjens katolska kyrka i Gaza City, där tre människor dödades och flera skadades.

I sitt gemensamma uttalande påminde patriarkerna om att både den katolska församlingen och Sankt Porfyrios ortodoxa kyrka har skyddat hundratals civila sedan kriget mellan Israel och Hamas bröt ut den 7 oktober 2023.

”Vi vet inte exakt vad som kommer att ske – inte bara för vår gemenskap, utan för hela befolkningen,” sa patriarkerna. ”Vi kan bara upprepa vad vi redan har sagt: Det kan inte finnas någon framtid byggd på fångenskap, fördrivning av palestinier eller hämnd.”