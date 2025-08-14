Leon XIV: Stoppa kriget i Ukraina och hungern i Gaza. Må gisslan friges

Påve Leo XIV:s förhoppningar gällande två av de pågående krigen och målen för Heliga Stolens ”mjuka diplomati”, som syftar till att lösa kriser genom dialog snarare än krig, uttryckte han för journalister vid sin ankomst till Villa Barberini i Castel Gandolfo. Påven kommer att vila där fram till på tisdag, men med undantag av offentliga uppdrag och firanden den 15 och 17 augusti.

Vatican News

Påve Leo uttalade sig om eldupphör och fredsavtal i Ukraina, en lösning på den humanitära krisen och hungern i Gaza, samt frisläppandet av israeliska gisslan där. Dessa mål för Heliga Stolens ”mjuka diplomati” för frågor som ”inte kan lösas genom krig” uttryckte påve Leo XIV på onsdagseftermiddagen. Han talade om det med journalister vid sin ankomst till Castel Gandolfo den 13 augusti, där han ska tillbringa en andra period av sommarvila fram till den 19 augusti. När han hälsade på de många som samlats för att välkomna honom vid grindarna till Villa Barberini – hans bostad under dessa dagar – svarade påven på frågor från reportrar om aktuella internationella händelser.

Sök alltid dialog, diplomatiska ansträngningar

När han blev tillfrågad vad han förväntar sig av det kommande toppmötet den 15 augusti mellan USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin, svarade Leo XIV:

”Vi måste alltid eftersträva eldupphör. Våldet, de många dödsfallen, måste upphöra. Låt oss se hur de kan nå en överenskommelse. För efter all denna tid, vad är syftet med kriget? Vi måste eftersträva dialog, diplomatiska ansträngningar, inte våld, inte vapen.”

Och när han fick frågan om han är oroad över möjligheten att Gazas befolkning skulle kunna deporteras, sa påven:

”Mycket orolig. Den humanitära krisen måste lösas. Det kan inte fortsätta så här. Vi känner till terrorismens våld, och vi hedrar de många som dött, liksom gisslan – de måste friges. Men vi måste också tänka på de många som dör av hunger.”

Problem som inte kan lösas med krig

Till sist, när han tillfrågades vad Heliga Stolen gör för att stoppa dessa och andra konflikter, svarade påven:

”Heliga Stolen kan inte stoppa dem… men vi arbetar, låt oss säga, med 'mjuk diplomati', vi uppmuntrar till icke-våld genom dialog och sökande efter lösningar – för dessa problem kan inte lösas genom krig.”

Må Gud skänka fred till alla folk

Tidigare på onsdagsmorgonen, under den allmänna audiensen i Paulus VI:s audienshall, uppmärksammade påven, när han hälsade på polska pilgrimer, folken i de länder som drabbats av krig och våld:

”Be Gud att skänka fred till alla folk som upplever krigets tragedi.”

Påvens uppmaning inspirerades av den helige Maximilian Maria Kolbe, den polske franciskanermunken som dog i koncentrationslägret Auschwitz efter att ha frivilligt tagit en faders plats som dömts att dö av svält.

Mässa och Angelus i Castel Gandolfo

Under denna andra sommarvila på Villa Barberini kommer Leo XIV att ha flera offentliga firanden. På fredag 15 augusti, Jungfru Marias upptagning i himmelen, kommer påven att fira mässa kl. 10.00 i Sankt Thomas av Villanovas församling i Castel Gandolfo, och kl. 12.00 leda Angelusbönen från Apostoliska palatsets ingång, på Piazza della Libertà, även det i Castel Gandolfo.

I Albano: Mässa och lunch med Caritas' fattiga

På söndag 17 augusti kl. 9:30 kommer påve Leo XIV att fira mässa vid helgedomen Santa Maria della Rotonda i Albano Laziale, tillsammans med de fattiga som får hjälp av stiftets Caritas . Kl. 12.00 leder han åter Angelusbönen på Piazza della Libertà i Castel Gandolfo. Slutligen kommer han att äta lunch med de fattiga och dem som får hjälp av Caritas på Borgo Laudato Si’, som ligger inom de Påvliga villorna.