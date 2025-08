Påven bekräftar att helige John Henry Newman blir kyrkolärare

Påve Leo XIV banar vägen för att den helige John Henry Newman ska utnämnas till “kyrkolärare”

Vatican News

Han var en av kristendomens stora moderna tänkare, en nyckelfigur som satte djupa spår i kyrkan och 1800-talets ekumenik, och författare till skrifter som visar hur man lever tron i en daglig “hjärta-till-hjärta”-dialog med Kristus. Ett liv präglat av energi och passion för evangeliet—som kulminerade i hans helgonförklaring 2019 - kommer nu att leda till att den engelske kardinalen John Henry Newman förklaras kyrkolärare.

Nyheten kom den 31 juli i ett uttalande från Heliga Stolens pressrum. Där framgick att påve Leo XIV, under en audiens med kardinal Marcello Semeraro, prefekt för dikasteriet för helgonförklaringar, har “bekräftat utlåtandet från dikasteriets plenarsession av kardinaler och biskopar om titeln kyrkolärare, som snart kommer att tilldelas helige John Henry Newman.”

Från anglikansk präst till katolsk kardinal

“ Led, milda ljus, i dunkel, dimfylld värld,

led du mig fram.

Mörk natten är, långt från mitt hem min färd.

Led du mig fram.

Så länge din kraft välsignat mig, är jag säker på

att den ska leda mig...”

John Henry Newman var 32 år gammal när denna gripande bön steg ur hans hjärta under hans återresa till England efter en lång resa genom Italien. Född 1801, hade han redan varit anglikansk präst i åtta år och var allmänt erkänd som en av kyrkans mest briljanta tänkare—en man som fängslade både med tal och skrift.

Resan till Italien 1832 fördjupade hans inre sökande. Newman bar på en törst efter att förstå Guds djup, hans “milda Ljus,” vilket för honom också var Sanningens ljus—sanningen om Kristus, kyrkans sanna natur och den tidiga traditionen då kyrkofäderna talade till en ännu inte splittrad kyrka. Oxford—epicentrum för hans tro och platsen där han levde och verkade—blev vägen där hans övertygelse gradvis ledde till katolicismen.

År 1845 sammanfattade han sin andliga resa i Essay on the Development of Christian Doctrine, frukten av en lång strävan efter Ljuset, vilket han till slut fann i den katolska kyrkan—en kyrka han såg som född ur Kristi hjärta, martyrernas och de forna fädernas kyrka, som likt ett träd hade vuxit och utvecklats genom historien. Kort därefter bad han om att bli upptagen i den katolska kyrkan, vilket skedde den 8 oktober 1845. Senare skrev han om detta ögonblick: “Det var som att komma i hamn efter ett stormigt hav; och min lycka över detta har fortsatt utan avbrott.”

Hängiven St. Filippo Neri

År 1846 återvände han till Italien för att som ödmjuk seminarist—trots sitt internationella rykte som teolog och tänkare—träda in i Collegio di Propaganda Fide. “Det är så underbart att vara här,” skrev han. “Det är som en dröm, och ändå så lugnt, så säkert, så lyckligt, som om det vore uppfyllelsen av ett hopp sedan länge och början på ett nytt liv.” Den 30 maj 1847 fullbordades hans kallelse med prästvigningen.

Under dessa månader drogs Newman starkt till helige Filippo Neris gestalt—ännu en själ som liksom han själv blivit “adopterad” av Rom. När påven Pius IX uppmanade honom att återvända till England, grundade Newman där en oratoriekommunitet tillägnad den helgonförklarade med vilken han delade sin glädjefyllda läggning. Hans goda humör förblev intakt trots de många svårigheter han mötte vid grundandet av katolska institutioner i sitt hemland, många som först verkade misslyckas. Ändå fortsatte han att producera lysande skrifter till försvar och stöd för katolicismen—även under hårda angrepp.

År 1879 utnämnde påve Leo XIII honom till kardinal. När han fick höra nyheten grät Newman av glädje: “Molnet har för alltid lyfts.” Han fortsatte sitt apostoliska arbete med oförminskad kraft fram till sin död den 11 augusti 1890. På sin grav ville han endast ha sitt namn och en kort fras, som sammanfattar hans 89 år långa liv: Ex umbris et imaginibus in Veritatem “Från skuggor och bilder in i Sanningen.”

"Cor ad cor loquitur"

Benedikt XVI saligförklarade honom 2010 och hedrade en man präglad av djup bön som, enligt påvens ord, “levde ut den djupt mänskliga synen på det prästerliga ämbetet genom sitt pastorala arbete”—“han besökte sjuka och fattiga, tröstade de sörjande, visade omsorg om de i fängelse.”

Newman helgonförklarades 2019 av påve Franciskus, som i encyklikan Dilexit nos förklarade varför den engelske kardinalen valde mottot Cor ad cor loquitur—“Hjärta talar till hjärta.” Påven noterade att bortom alla intellektuella argument räddar Herren oss genom att tala från sitt hjärta till vårt:

“Denna insikt fick honom, den framstående intellektuelle, att förstå att hans djupaste möte med sig själv och med Herren inte kom genom läsning eller reflektion, utan i bönens dialog, hjärta till hjärta, med den levande Kristus. Det var i eukaristin som Newman mötte Jesu levande hjärta, som har kraft att befria oss, ge mening åt varje ögonblick i våra liv, och skänka sann fred.”