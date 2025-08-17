17 augusti: Påven firar mässa och äter lunch med fattiga i Albano

Påve Leo XIV kommer att besöka de fattiga som får stöd av stiftet Albano, fira den heliga mässan på söndag den 17 augusti, och därefter ansluta med dem för lunch efter Angelus.

Vatican News

Söndagen den 17 augusti är det planerat att påve Leo XIV firar den heliga mässan i Albano tillsammans med de fattiga som får hjälp av stiftet.

Ett uttalande som släpptes på torsdagen av Påvliga hushållets prefektur meddelade att påven Leo kommer att besöka helgedomen Santa Maria della Rotonda i den lilla staden i Albano, nära Castel Gandolfo, platsen för det påvliga sommarresidenset.

I uttalandet stod det att medarbetare från stiftets Caritas-kontor kommer att delta i mässan som är planerad till kl. 9:30 vid helgedomen. Vid middagstid följer Angelus på Piazza della Libertà i Castel Gandolfo.

I ett efterföljande uttalande meddelade stiftet Albano att påve Leo kommer att besöka Borgo Laudato Si’, där han kommer att äta lunch med de fattiga.

”Vi är fyllda av glädje över påvens återkomst till Albano och över att han har accepterat Caritas’ förslag, som jag är talesperson för, att äta lunch med de fattiga, och med dem som hjälper dem med omsorg och uppmärksamhet varje dag,” sa biskop Vincenzo Viva av Albano. Han noterade också: ”Detta är första gången Leo XIV möter de fattiga under sitt pontifikat, och vi är glada att han börjar i vårt stift.”

Stiftets uttalande uppger att lunchen organiseras i samarbete med Dikasteriet för främjande av integrerad mänsklig utveckling – som ansvarar för Laudato Si’-byn – där påve Leo och biskop Viva kommer att välkomna omkring 100 gäster från familjehem och härbärgen inom stiftet, samt andra som får hjälp av Caritas, tillsammans med Caritas-direktören Alessio Rossi och några volontärer.

Efter att ha tillbringat en kort sommarpaus i Castel Gandolfo vid det påvliga residenset, och återvänt till Vatikanen i slutet av juli i tid för att fira de ungas jubelår, kommer Leo XIV att återvända till bergsstaden fredagen den 15 augusti. Efter söndagens Angelus den 17 augusti, kommer han att återvända till Vatikanen igen.