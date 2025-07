Påven Leo XIV vid allmänna audiensen: Kommunicera ärligt och försiktigt

I sin katekes vid den allmänna audiensen onsdagen den 30 juli, varnade påven Leo XIV för att dagens samhälle håller på att bli sjukt på grund av en ”bulimi” av sociala medier och risken för att stänga in oss i tystnad. Han utgick från Markusevangeliet om Jesus helande av en döv och stum man.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Leo XIV återupptog onsdagarnas allmänna audienser den 30 juli, efter några veckors sommaruppehåll, och betonade i sin katekes vikten av att i dagens värld kommunicera med varandra på ett ärligt och försiktigt sätt.

Här följer påvens ord i sin helhet i svensk översättning.

Kära bröder och systrar, med denna katekes avslutar vi vår genomgång av Jesu offentliga liv, som bestod av möten, liknelser och helande.

Även den tid vi lever i behöver helande. Vår värld präglas av ett klimat av våld och hat som kränker människans värdighet. Vi lever i ett samhälle som håller på att bli sjukt på grund av en ”bulimi” av sociala medier: vi är hyperuppkopplade, bombarderas av bilder, ibland även falska eller förvrängda. Vi översköljs av många budskap som väcker en storm av motstridiga känslor inom oss.

I detta scenario kan det hända att vi känner en önskan att stänga av allt. Vi kan till och med komma till en punkt där vi föredrar att inte känna någonting längre. Även våra ord riskerar att missförstås och vi kan frestas att stänga oss i tystnad, i en oförmåga att kommunicera där vi, trots att vi står varandra nära, inte längre kan säga de enklaste och djupaste sakerna till varandra.

I detta sammanhang skulle jag idag vilja stanna upp vid en text i Markusevangeliet som presenterar en man som varken talar eller hör (jfr Mark 7:31-37). Precis som det kan hända oss idag, har denne man kanske beslutat att inte tala mer eftersom han inte känner sig förstådd och att stänga av alla ljud eftersom han blivit besviken och sårad av det han hört. Det är faktiskt inte han som går till Jesus för att bli helad, utan han blir ditförd av andra personer. Man skulle kunna tro att de som för honom till Mästaren är oroade över hans isolering. Men den kristna gemenskapen ser i dessa personer också en bild av Kyrkan, som leder varje människa till Jesus för att lyssna till hans ord. Händelsen utspelar sig i ett hedniskt område, alltså i en miljö där andra röster tenderar att överrösta Guds röst.

Jesus agerande kan till en början verka märkligt, eftersom han tar med sig denna person och leder honom åt sidan (v. 33a). Det verkar som om han därmed förstärker hans isolering, men när man tittar närmare hjälper det oss att förstå vad som döljer sig bakom denna mans tystnad och slutenhet, som om Jesus hade förstått hans behov av förtrolighet och närhet.

Jesus erbjuder honom först och främst en tyst närhet genom gester som talar om ett djupt möte: han rör vid mannens öron och tunga (jfr vers 33b). Jesus säger inte mycket, utan bara det som behövs i detta ögonblick: ”Öppna dig!” (v. 34). Markus återger ordet på arameiska, effatà, nästan som för att vi ska kunna höra ljudet och andningen ”i direktsändning”. Detta enkla och vackra ord innehåller den uppmaning som Jesus riktar till denne man som har slutat att lyssna och tala. Det är som om Jesus säger till honom: ”Öppna dig för denna värld som skrämmer dig! Öppna dig för de relationer som har gjort dig besviken! Öppna dig för det liv som du har gett upp att möta!” Att stänga sig är aldrig en lösning.

Efter mötet med Jesus börjar denna person inte bara tala igen, utan han talar ”riktigt” (vers 35). Detta adverb, som evangelisten har infogat, verkar vilja säga oss något mer om orsakerna till hans tystnad. Kanske slutade denne man att tala eftersom han tyckte att han uttryckte sig fel, kanske kände han sig otillräcklig. Vi har alla erfarenhet av att bli missförstådda och att inte känna oss förstådda. Vi behöver alla be Herren att hela vårt sätt att kommunicera, inte bara för att bli mer effektiva, utan också för att undvika att såra andra med våra ord.

Att åter börja tala korrekt är början på en väg, det är ännu inte målet. Jesus förbjuder nämligen mannen att berätta vad som har hänt honom (jfr vers 36). För att verkligen lära känna Jesus måste man gå en väg, man måste vara med honom och också genomgå hans lidande. När vi har sett honom förnedrad och lidande, när vi har upplevt korsets frälsande kraft, då kan vi säga att vi verkligen har lärt känna honom. För att bli Jesus lärjungar finns det inga genvägar.

Kära bröder och systrar, låt oss be till Herren om att lära oss att kommunicera på ett ärligt och försiktigt sätt. Låt oss be för alla som har blivit sårade av andras ord. Låt oss be för Kyrkan, att den aldrig må svika sin uppgift att föra personer till Jesus, så att de kan lyssna till hans ord, bli helade av det och själva bli bärare av hans frälsningsbudskap.