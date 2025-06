Stöd påven Leo XIV:s första steg som påve — Ge en gåva till Peterspenningen

Med din gåva till Peterspenningen ger du konkret stöd när Leo XIV nu tar sina första steg som påve. Hjälp honom att förkunna evangeliet för världen och bistå våra bröder och systrar i nöd.

Om du vill bidra till påvens årliga insamling, vänligen besök länken nedan:

https://www.obolodisanpietro.va/en.html

Peterspenningen - Obolo di San Pietro - är en årlig insamling inom Katolska kyrkan som går till påvens välgörenhetsarbete och den Heliga Stolens verksamhet. Peterspenningen används till välgörenhet i viljan att hjälpa personer i nöd – till exempel offer för krig, naturkatastrofer och fattigdom.

Peterspenningen stödjer även den Heliga Stolens arbete, inklusive diplomati, kommunikation, och missioner världen över; liksom finansiering av projekt som påven särskilt prioriterar, till exempel fredsarbete eller social rättvisa.

Traditionellt sker insamlingen i samband med Petrus och Paulus dag den 29 juni, organiserad via biskopskonferenser, församlingar och digitala kanaler. Men gåvor kan ges när som helst under året via officiella kanaler.

Kort historik

Peterspenningen har sina rötter i tidig medeltid, särskilt i de delar av Europa som då kristnades. Den äldsta kända formen av Peterspenningen uppstod i kungariket Wessex, i dagens England, under kung Ine på 700-talet. Han och senare kungar införde en årlig skatt till påven i Rom, som ett uttryck för lojalitet till påvemakten och för att stödja den Heliga Stolens arbete. Denna gåva blev känd som Denarius Sancti Petri.

Expansion i Europa

Under de kommande århundradena spreds sedvänjan över stora delar av det kristna Europa. Kungar och furstar, särskilt i England, Tyskland och Frankrike, bidrog till Peterspenningen för att visa stöd för Rom och påven.

På 1000–1200-talet blev detta en del av kyrkorätten i flera länder.

Det blev också ett slags politiskt verktyg: härskare som ville ha påvens stöd kunde visa lojalitet genom att betala Peterspenningen.

Avbrott under reformationen

Under reformationen på 1500-talet, när protestantiska rörelser bröt med Rom, upphörde Peterspenningen i stora delar av norra Europa, särskilt i de länder som övergick till protestantismen.

Efter att påven Pius IX förlorade de påvliga staterna till Italiens enande 1870, stod den Heliga Stolen utan traditionella inkomster. För att stödja den Heliga Stolens arbete återupplivades Peterspenningen 1871 som en frivillig gåva från troende världen över. Den nya formen var inte längre en skatt, utan ett uttryck för tro, solidaritet och lojalitet med påven.

Det ledde till en global insamling. En fast dag för insamlingen bestämdes till 29 juni – högtiden för Petrus och Paulus, kyrkans två främsta apostlar.