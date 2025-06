Påven till ROACO: Må de östliga kyrkorna vittna mitt i konflikte

Påve Leo XIV under mötet med ROACO (ANSA)

Påve Leo XIV möter biståndsorganisationer för de orientaliska kyrkorna och uppmuntrar östkatolska kristna att vittna om Kristi fred mitt i den förödelse som orsakas av konflikter

Vatican News

När Reunion of Aid Agencies for the Oriental Churches (ROACO) håller sitt årliga möte i Rom, tog påve Leo XIV på torsdagen den 26 juni emot deltagarna i Vatikanen.

Fattiga i tillgångar men rika i tro

I sitt tal berömde påven deras arbete med att ge materiellt och andligt stöd till de östkatolska kyrkornas troende och kallade organisationens uppdrag för “en glädjens förkunnelse.”

Han tackade välgörenhetsorganisationerna och deras givare för att de sår “hoppets frön i det kristna Östern”, som han beklagade under senare år har lidit under krig och “ett hatets moln”.

“För många, fattiga i tillgångar men rika i tro, är ni ett ljus som lyser mitt i hatets mörka skuggor,” sade han.

Värdet av östliga traditioner

Påve Leo påpekade att förtryck och oförståelse historiskt sett även har funnits inom den katolska gemenskapen, som ibland har misslyckats med att uppskatta värdet av de östkristna traditionerna.

Han uttryckte en önskan att de östliga riterna ska bli mer kända inom den katolska kyrkan och föreslog att kurser hålls i seminarier och katolska universitet för att informera latinska katoliker om våra östliga bröder och systrar.

“Det finns också ett behov av möten och gemensam pastoral verksamhet,” sa han, “eftersom östkatoliker idag inte längre är våra avlägsna kusiner som firar främmande riter, utan våra bröder och systrar som, på grund av tvångsmigration, lever i vår närhet.”

Påven lyfte fram de östliga kristnas “känsla för det heliga, deras djupa tro bekräftad genom lidande, och deras andlighet, doftande av gudomliga mysterier.”

Våldet i öst

Han erinrade också om det våld som plågar det kristna Östern med en “diabolisk intensitet utan tidigare motstycke”, och noterade att vissa ROACO-medlemmar inte kunde delta i årets möte i Rom på grund av konflikterna i Mellanöstern.

“Våra hjärtan blöder när vi tänker på Ukraina, den tragiska och omänskliga situationen i Gaza, och Mellanöstern som rivs sönder av krigets spridning,” sade han.

Varje individ, fortsatte påven, måste granska orsakerna till dessa konflikter och söka lösningar, samtidigt som man avvisar förvrängda eller falska förklaringar.

“Det är djupt oroande att se hur principen ‘makt ger rätt’ får råda i så många situationer idag, allt i jakten på att legitimera själviska intressen.”

Fred

Påven sörjde offren för krig och terrorism och nämnde det nyliga självmordsattentatet mot den ortodoxa Mar Elias-kyrkan i Damaskus, Syrien.

Han betonade att mänskligheten inte kan hoppas på att bygga en stabil framtid på krigets grund.

Endast genom samarbete och en global vision, inspirerad av det gemensamma bästa, kan nationer gå mot en varaktig fred.

“Folk börjar inse hur mycket pengar som hamnar i dödens handel,” sade han. “Pengar som kunde ha använts för att bygga nya sjukhus och skolor används i stället för att förstöra det som redan finns!”

Avslutningsvis prisade påven det kristna Österns vittnesbörd och sade att vår kallelse är att “förbli trogna Jesus, utan att låta oss fångas av maktens klor.”

“Låt oss följa Kristus, som befriade hjärtan från hat, och visa genom vårt exempel hur man kan bryta sig loss från splittringens och hämndens tänkesätt.”