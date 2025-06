Carlo Acutis och Pier Giorgio Frassati ska helgonförklaras tillsammans

Påven Leo XIV presiderade vid ett ordinarie offentligt konsistorium för omröstning om helgonförklaringar, vid vilket han godkände helgonförklaringen av åtta saliga och fastställde datumet för deras helgonförklaringar.

Vatican News

På fredagsmorgonen höll påven Leo XIV det första ordinarie offentliga konsistoriet under sitt pontifikat, där han tillsammans med kardinalerna gav sitt formella godkännande för helgonförklaringen av åtta saliga.

Under ceremonin meddelade påven att den salige Pier Giorgio Frassati och den salige Carlo Acutis kommer att helgonförklaras tillsammans den 7 september.

Kanoniseringarna av de två unga helgonen – den ene från tidigt 1900-tal, den andre den förste helgonet från 2000-talet – har varit mycket efterlängtade på grund av den stora vördnaden bland de troende.

Påven Franciskus godkännande

Den avlidne påven själv hade tillkännagivit kanoniseringarna av den salige Pier Giorgio och den salige Carlo vid den allmänna audiens den 20 november 2024, vilket utlöste stormande applåder från folkmassan som samlats på Petersplatsen.

Kanoniseringen av Acutis, som saligförklarades i Assisi den 10 oktober 2020, var ursprungligen planerad till den 27 april, den andra påsksöndagen, för att så sammanfalla med tonåringarnas jubelår, medan Frassatis kanonisering var planerad till den 3 augusti, kulmen på ungdomarnas jubelår. Uppskjutandet av helgonförklaringen av Carlo tillkännagavs samma dag som påven Franciskus avled, den 21 april, och det antogs allmänt att helgonförklaringen av Pier Giorgio skulle skjutas upp på samma sätt.

Tvivel om tidpunkten för helgonförklaringarna löstes slutligen med dagens tillkännagivande av påven Leo, som har fattat det betydelsefulla beslutet att helgonförklara de två unga männen från olika epoker, som levde helt olika liv, men som ändå förenas i sin kärlek till Kristus och sin förmåga att förmedla denna kärlek till dem i sin omnejd.

Sju saliga ska helgonförklaras i oktober

Under fredagens konsistorium fastställde påven Leo också datumet för helgonförklaringen av sju andra saliga, däribland den armeniska katolska ärkebiskopen och martyren Ignatius Shoukrallah Maloyan, som dog 1915 under det armeniska folkmordet i det ottomanska riket, och Peter To Rot, en lekmannakatekist som led martyrdöden1945 för att han fortsatte sitt apostolat trots det förbud som japanerna infört. Den salige Peter blir den första helgonförklarade personen från Papua Nya Guinea.

Tre gudsvigda kvinnor finns också bland dem som kommer att helgonförklaras i oktober: Vincenza Maria Poloni, grundare av Barmhärtighetssystrarna i Verona; Maria del Monte Carmelo Rendiles (född Carmen Elena Rendiles Martínez) från Venezuela, grundare av Kongregationen för Jesu tjänare; och Maria Troncatti, en nunna i orden Döttrar till Maria, de kristnas hjälp.

Slutligen kommer två andra lekmän att finnas med bland dem som upptas i helgonkatalogen: Bartolo Longo, grundare av det berömda marianiska helgedomen i Pompeji, och José Gregorio Hernández Cisneros, en venezuelansk läkare och medlem av franciskanernas lekmannaorden, känd som ”de fattigas läkare” eftersom han behandlade behövande gratis och till och med betalade för deras mediciner.