Valet av påve: från den vita röken till ”Habemus Papam”

Här är vad som hände i Sixtinska kapellet minuterna före den vita röken och vad som händer före den främste kardinaldiakonen Mamberti tillkännager namnet på Roms nye biskop, från Peterskyrkans centralloggia.

Vatican News

Den vita röken från skorstenen i Sixtinska kapellet har just meddelat de troende och världen att en ny biskop av Rom, Petri efterträdare, har valts. Men vad hände under Michelangelo målade fresker för några minuter sen, och vad kommer att hända fram till tillkännagivandet av den nye påvens namn, som uttalas efter ”Habemus Papam” från Peterskyrkans centrala, ”välsignelsernas loggia” av främste kardinaldiakonen, fransmannen kardinal Dominique Mamberti?

En rit för att godta valet

I enlighet med vad som fastställs och regleras i Ordo rituum Conclavis och den apostoliska konstitutionen Universi Dominici Gregis, uppnådde en kardinal som var närvarande i Sixtinska kapellet den erforderliga majoriteten, och valet ägde därmed rum kanoniskt. Den förste av kardinalerna enligt ordning och senioritet, eller om han var den valde, den andre, i hela elektorskollegiets namn, bad på latin om den valdes samtycke med följande ord: ”Accepterar du det kanoniska valet av dig till Påve?”. Och så snart han fått samtycke ställde han frågan: ”Vad vill du heta?”. Därefter upprättade den påvliga ceremonimästaren, i egenskap av notarie och med två assisterande ceremonimästare som vittnen, ett dokument som intygade att den nye påven har godtagit valet och det namn han har valt.

Konklaven avslutas

Konklaven, som specificeras i den apostoliska konstitutionen Universi Dominici Gregis, avslutas efter att den nye påven har gett sitt samtycke till valet, ”om han inte beslutar annorlunda”. Därefter får statssekretariatets ställföreträdare, sekreteraren för förbindelserna med staterna och alla andra som har att något att då åtgärda med den nyvalde påven, gå in i Sixtinska kapellet.

Röken och ”tårarnas kammare”

När riten med vilken den valde kardinalen accepterar att bli påve, var över brändes alla röstsedlar och andra skrifter som hade använts vid valet, och den vita röken vittnade om att en ny påve hade valts. Medan de troende på Petersplatsen applåderade och hela världen väntade på att få veta namnet på den nye påven, gick den valde ut ur Sixtinska kapellet och in i sakristian, det så kallade ”tårarnas kammare”. Här tar han, med hjälp av ceremonimästaren, på sig en av de tre färdigsydda påveklädseln.

Den första ceremonin, Vördnadsakt och ”Te Deum”

När den nyvalde påven återvände till Sixtinska kapellet satte han sig på katedern och en kort ceremoni ägede rum, som inleddes med en hälsning av den främste kardinalbiskopen. Den främste kardinaldiakonen läste sedan ett stycke ur evangeliet, som kan vara ”Du är Petrus och på denna klippa skall jag bygga min kyrka” eller ”Valla mina får”. Slutligen ber den främste kardinalprästen en bön för den nyvalde Petri efterträdare. Därefter går alla närvarande elektorskardinaler, i procession, enligt rangordningen, framför den nye påven för att visa honom sin vördnad och lydnad. Därefter sjunger alla tillsammans hymnen ”Te Deum”, som den nyvalde påven intonerar.

Den nye påvens bön i det Paulinska kapellet

Kardinaldiakon Dominique Mamberti når Peterskyrkans centralloggia och tillkännager för folket valet av och namnet på den nye påven med formeln ”Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!”. Under tiden lämnar den nye påven det Sixtinska kapellet och går till det Paulinska kapellet, där han stannar för att i tystnad be inför det heliga sakramentet, och fortsätter sedan till centralloggian, varifrån han framför sin hälsning och ger den första apostoliska välsignelsen ”Urbi et Orbi”.