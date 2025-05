Vad händer på konklavens första dag?

Onsdagen den 7 maj inleds konklaven under vilken kardinalerna ska välja den katolska kyrkans 267 påve. Vi går igenom programmet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

På onsdagen den 7 maj börjar konklaven under vilken de 133 kardinalerna som har samlats i Rom, ska välja en ny påve. Utav kardinalskollegiets 252 kardinaler är 135 under 80 år och får välja, men två av dem deltar inte. Redan från tisdagen har kardinalerna tagit in på Casa Santa Marta i Vatikanen. Där man även har varit tvungna att öppna den gamla delen, då påven Franciskus bostad är låst, och kardinalerna är fler än någonsin i en konklav, som vanligtvis ser ett antal på 120 eller strax under det.

Mässan ”Pro Eligendo”

Kardinalerna börjar valet med att fira en mässa, särskilt för valet av påve, vilket mässans liturgiska namn vittnar om - pro eligendo Pontifice. Det är kardinalskollegiet dekan, den 91-årige italienske kardinalen Gianbattista Re som firar mässan vid Peterskyrkans huvudaltare på aposteln Petri grav, Confessio-altaret. Mässan sänds på Vatican Medias kanaler, på Youtube och Vatican News hemsidor.

Efter att under mässan ha bett den Helige Ande hjälpa kardinalerna i urskiljningsprocessen och valet av en ny påve, återvänder kardinalerna till Santa Marta, som från och med då inte har någon uppkoppling och är isolerat från omvärlden. Kardinalerna ska inte kunna påverkas av utomstående röster.

Är man inlåst under konklaven idag?

1870 upphörde kyrkostaten, men fram till dess hölls konklaven i det romerska Quirinalpalatset, där Italiens president idag bor. Konklaverna har sedan dess hållits i Sixtinska kapellet i Vatikanen. Till och med den första konklaven 1978 var kardinalerna inlåsta under hela tiden för konklaven vilket gjorde att även små sovutrymmen i kapellet och de angränsande rummen anordnades. Den konklaven tog fyra valomgångar för att ena kardinalerna i valet av en ny påve efter Paulus VI.

Senare bestämde påven Johannes Paulus II att det sedan några år färdigställda gästhuset Domus Sanctae Marthae, där påven Franciskus har bott under hela sitt pontifikat, skulle användas som den plats där kardinalerna bor under konklaven. Fortfarande är all form av kontakt med omvärlden förbjuden. Alla andra gäster måste lämna Domus Sanctae Marthae, och det är förbjudet att använda telefon, TV, radio, post eller tidningar.

Procession in i Sixtinska kapellet

Senare på onsdagseftermiddagen kommer kardinalerna bege sig till fots eller i bil till det Sixtinska kapellet som ligger på andra sidan Peterskyrkan sett från Sankta Mara gästhemmet. Även denna strecka är säkrad så att kardinalerna inte har kontakt med omgivningen.

Vid det här tillfället börjar nästa tv sända del av onsdagens händelser, nämligen processionen in i Sixtinska kapellet. Detta moment inled med en bön i det Paulinska kapellet som ligger precis utanför det Sixtinska kapellet i det Apostoliska palatset. Detta kapell kallas även ”Tårarnas kapell” då mer än en nyvald påve har grått där efter att ha blivit vald, tyngd av bördan att axla påveämbetet.

Omröstningen börjar

Kardinalerna som har samlats under 12 kongregationer, dvs möten, före konklaven har så lärt känna varandra och haft möjlighet att ge korta anföranden om vad de ser som det viktigaste i kyrkans liv idag. Under konklaven kommer man därför inte tala utan arbetet i det Sixtinska kapellet är endast en valprocess.

Valproceduren följer en noga fastställd ordning. Den första dagen sker ett val och i fortsättningen två på förmiddagen och två på eftermiddagen. Det finns inga kandidatlistor och varje kardinal har rätt att skriva namnet på sin favoritkandidat med tydlig text på en liten papperslapp på 2x2 cm. På varje valsedel står det på latin "Eligo in Summum Pontificem" - Jag väljer till påve. Varje kardinal går fram till altaret i rangordning och håller upp valsedeln så att alla kan se den, knäböjer kort i bön och uttalar: "Christum Dominum, qui me iudicaturus est, me eum eligere, quem secundum Deum iudico eligi debere" - "Jag åkallar Kristus som kommer att vara min domare att min röst ges till den som jag inför Gud tycker ska väljas". Sedan stoppas valsedeln ner i urnan som sen stängs av en av medhjälparna och skakas för att blanda valsedlarna. Alla de tre medhjälparna antecknar namnen på de valda kandidaterna separat på sina papper. Valet är bara giltigt när antalet valsedlar stämmer med antalet kardinaler som tar del i konklaven och att de tre medhjälparnas listor stämmer överensstämmer med varandra.

Röken

Den tredje tv sända momentet på onsdagen äger rum utanför det Sixtinska kapellet. De senaste dagarna har man placerat den särskilda skorsten på det Sixtinska kapellets tak. Här kommer man kunna se sen antingen svarta röken, när kardinalerna inte har lyckats enas om en påve, och den vita röken som informerar folket samlat på Petersplatsen om att kyrkan har en ny påve.

Denna tv sändning kommer att pågå fram till kl 20 då klockslaget man kan se röken inte är exakt spikat.