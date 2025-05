Påve Franciskus om aposteln Petrus roll

I en tidigare inte offentliggjord intervju med tv-kanalen ESNE reflekterar påve Franciskus över bibelställen som berättar om dialogen mellan Jesus och hans lärjungar och upprepar sin önskan att kyrkan ska vara ”en ödmjuk tjänare mitt i världen”.

Total tillit till Gud, medvetenheten om att vara svag och en syndare, en ny uppmaning till präster att ställa sig till allas tjänst, hans beundran för samtida martyrer och hans oro för migranter är några av de teman som påven Franciskus tog upp 2021 i en intervju med Noel Díaz i det påvliga residenset Casa Santa Marta.

Díaz är grundare av lekmannaorganisationen ”El sembrador, Nueva Evangelización” (ESNE), som förkunnar Guds ord genom tv och radio. Den tidigare osända intervjun med påven Franciskus, som ursprungligen var tänkt att ingå i en dokumentär, kommer att sändas av ESNE på fredag.

Nedan följer en engelsk översättning av hela utskriften av Noel Díaz intervju med påven Franciskus:

Fråga: I dag är du efterträdare till den här mannen som heter Simon. Vad påminner den här skriften dig om, ers helighet?

Påve Franciskus: Så mycket! Att Jesus kallar Simon mitt bland folket, han skiljer honom inte från folket. Det var fullt av människor, och Jesus predikar, och människorna går för att lyssna på Jesus eftersom de är törstiga efter Guds ord. Och Jesus talar som en som har auktoritet.

För det första kallar Jesus alltid sina präster från folket, mitt bland folket. Om Petrus hade glömt sitt ursprung skulle han ha förrått Jesu plan, han skulle ha grundat en elit. Nej, nej, nej! Herden måste vara tillsammans med fåren. Det är därför han är herde.

För det andra: de tecken som Jesus gör, inte bara auktoriteten i hans ord. För att de skulle få förtroende för honom utför han detta underbara mirakel, och ingen hade väntat sig det. Där Jesus är, där känner man hans styrka, och Petrus, när han tvivlar, när han inte har någon styrka, då kommer han att minnas detta, miraklet, att Herren kan omvandla saker och ting.

Vad gör Petrus när han ser Jesus göra detta? Han knäböjer inför honom, han känner ingenting, [han känner sig] ödmjuk, han inser att han är begränsad, att han är en syndare: ”Gå bort från mig, Herre, för jag är en syndare.” Och det är så Jesus kommer dit han vill komma. Petrus väg är att vara med folket och lyssna på Herren, att gå ut och fiska på Herrens befallning och att utföra miraklet. Det tredje: att erkänna sin litenhet, sin intethet, och säga till Herren: ”Gå bort från mig, ty jag är en syndare.”

[Jesus säger] ”Eftersom du är sådan, en syndare, eftersom du följde mig, skall jag nu göra dig till en människofiskare.” Detta är det fjärde steget.

När Jesus smörjer honom till biskop, präst, smörjer han honom för att han är en herde. Han smörjer honom inte för att befordra honom, för att han skall bli chef för ett kontor. Han smörjer honom inte för att organisera landet politiskt. Nej, han smörjer honom för att vara en herde. Detta är vad det säger mig.

Fråga: Han lägger båten åt sidan...

Han lämnar allt. Han lämnar allt!

Fråga: Och hur känner du inför att ta Petrus plats?

Jag känner att Herren följer mig, att det är Han som väljer. Det var han som började den här historien. Han började den i mig, han bjöd in mig, han följde mig. Och trots min otrohet, [trots det faktum] att jag är en syndare som Petrus, överger han mig inte. Så jag känner att han bryr sig om mig.

Fråga: Så underbart! Nästa avsnitt som jag vill dela med mig av är från Matteusevangeliet, när aposteln Petrus gör sin bekännelse...

Jesus börjar med en undersökning, han vill lyssna. Och han säger: ”Vad säger folk om mig?” ”De säger att du är en profet, att du är Johannes Döparen, att du uppstod från de döda.”

Efter att de har sagt vad folket säger, säger han till dem: ”Men ni...” - med andra ord utmanar han dem. Jesus vänder sig till oss och utmanar oss: "Vad säger du om dig själv? Vad säger du om mig?" Det är dialogen med Jesus. Han kallar oss vid namn.

Och Petrus, som redan visat sig vara deras ledare, eftersom Jesus hade sagt till honom den första dagen, när han bytte namn, när han mötte honom: ”Du är Simon, men du skall kallas Petrus.” Han hade gjort honom till hörnstenen i gruppen.

Och Petrus gör denna trosbekännelse, han sätter hela sig själv på spel. Låt oss sätta oss in i scenen: att säga till en person: ”Du är inte Tom, Dick eller Harry, du är Guds Son.” Om du säger det till någon idag, tar de dig till dårhuset. Han satte hela sig själv på spel. Och Jesus förklarar varför han hade modet: "Ty det du sade har inte uppenbarats för dig av någon vetenskap, utan av Fadern genom hans Ande.

Och sedan, när han ser att Petrus tog en sådan chansning, bekräftar han det i hans namn: ”Du, Simon, Jonas son, som är en klippa, på denna klippa ska jag bygga min kyrka.” På en mans bräcklighet som har en klippas soliditet som förlitar sig på Jesu ord. När han vänder sig bort från Jesu ord är han som vilken annan människa som helst, han har inte en stens soliditet. Det är därför han väljer honom, för att han har stenens fasthet. Från Honom. Från Honom.

Petrus blir förvånad över vad Jesus säger till honom: ”Min Fader har uppenbarat detta för dig.” Och sedan säger Jesus: "Bra. Men du skall veta att jag nu är på väg till Jerusalem, och där väntar mig hemska saker. De skall dra mig inför rätta, de skall döda mig, de skall korsfästa mig, men jag skall uppstå igen."

Då tog Petrus, som redan kände sig lite som gruppens ”högsta höns”, honom åt sidan, enligt evangeliet: ”Snälla, Herre, inte det!” Och Jesus, som hade lovordat Petrus, som hade sagt till honom: ”Du är mottagaren av min Faders uppenbarelse”, utmanar honom. Han säger till honom: ”Gå bakom mig, Satan.” Den värsta förolämpningen. Varför? Därför att han ville ha bort honom från korsets väg. Det är den stora korrigeringen av den första påven, av Petrus.

Till påvarna också, om vi någonsin avviker från hans frälsningsplan, säger Jesus: ”Det är inte min väg, det är Satans väg.” Varför är det så? Därför att vi är syndare och vi kan gå vilse. Historien visar oss några påvar som föredrog en annan väg, men som aldrig, aldrig begick ett misstag i tron. Det är sant: Aldrig, även om de levde ett världsligt liv.

Men när [Petrus] misstar sig i tron säger han: "Nej, det är Satans verk! Vägen är korset." Det vill säga, jag litar på Jesu ord, som ger mig fasthet när han väljer mig och som slår mig i huvudet när jag gör ett misstag.

Fråga: Det är ibland mycket svårt att möta utmaningar och attacker från den sekulära världen. Men jag är säker på att det är mer smärtsamt att möta attackerna inifrån. Och här står det: ”Du är Petrus.” Du är nu Petri efterträdare och dessa krafter, även om alla dessa attacker kommer, säger Guds ord, kommer inte att segra...

Vilka krafter säger det att inte kommer att segra? Vad säger Jesus?

Fråga: De onda krafterna.

Av ondska, av helvetet! Det vill säga när man inte sätter sitt hopp till Faderns uppenbarelse eller till Jesu val, utan till andra medel. Till pengar, till exempel. ”Vi har det bra för att vi har pengar.” Tänk er en präst, en biskop som säger: ”Det går bra för vår kyrka, vi har lekmän som ger oss pengar och det går bra för oss.” Sätt inte ditt hopp där, för du kommer att falla sönder. Detta är helvetets krafter. De är inte krafterna i Faderns uppenbarelse.

De förolämpade Jesus, de korsfäste honom. Och om de gjorde det mot honom, vem är jag då att de inte skulle göra det mot mig? Om de behandlade Mästaren så, någon av lärjungarna, vem som helst... Du behöver inte vara påve, låt oss inte låtsas något annat. Så många martyrer i kyrkan lär oss detta.

Fråga: Idag vill jag nämna ytterligare ett skriftställe där Herren bekräftar, Johannes 21. "Petrus blev bedrövad över att han för tredje gången sade till honom: ’Älskar du mig?’ Han sade då till honom: 'Herre, du vet allt, du vet att jag älskar dig. Jesus sade till honom: "Ge mina får föda.

Det var en bekräftelse och ett löfte. Han hade lovat Petrus när han bekände sig till honom att helvetets portar inte skulle segra, att han skulle stå fast så länge han var på klippan. Här bekräftar han det tre gånger. Petrus är bedrövad eftersom han minns de tre gånger han förnekade honom. Och i slutet bekräftar Herren honom för tredje gången. Och säger han till honom: "Från och med nu kommer inget ont att hända dig. Nu kommer du att ha all makt, nu kommer du att ha alla pengar, nu kommer folket att följa dig"? Säger han det till honom? Nej! Han säger till honom: ”Fortsätt, för när du är gammal kommer du att gå dit du inte vill gå, de kommer att ta dig dit du inte vill gå, de kommer att klä av dig och du kommer att sluta som jag, korsfäst”. Herren lovar Petrus sin egen väg, korsets väg, den totala överlämnandets väg, vägen att sätta sin tillit till honom ensam.

Det är intressant att precis som när Petrus bekände att Jesus var Guds Son - den Helige Andes kraft får honom att bekänna det - tappar han sedan orienteringen, och när Jesus talar om korset försöker han övertyga honom om motsatsen. Petrus, som faller in i världsligt tänkande. Och här är det samma sak. Jesus säger det till honom, han accepterar, [Petrus] vänder sig om och ser Johannes. Och sedan..: ”Ah Herre, nu när han är här, vad ska hända med den här?” Det är den skvallrande Petrus, den Petrus som i det ögonblicket glömmer bort vad Herren hade sagt till honom för att skvallra om någon annan.

Vi är sådana, men Herren tar hand om oss med sin kraft, till och med när vi måste gå in i martyrdöden följer han oss med sin hand.

Och på tal om martyrskap skulle jag vilja avsluta med att tala om dagens martyrer. Det finns fler martyrer idag än i kyrkans begynnelse. Kristna martyrer, martyrer som får sina huvuden avhuggna bara för att de är kristna och bekänner Jesus. Martyrer som sitter i fängelse för att de bekänner Jesus. De är våra bröder!

Det är martyrernas kyrka. Detta är den kyrka som triumferar, inte den kyrka som har pengar på banken.

Detta är den kyrka som triumferar, martyrernas kyrka, vittnets kyrka. För martyrskap betyder ”vittnesbörd”. Jag nämnde dem som ger sitt liv, men den man, den kvinna som varje dag arbetar för att fostra sina barn i det kristna livet och ge dem ett vittnesbörd, är också en martyr. ”Nej, fader, han är inte martyr om de inte dödade honom” [kanske någon säger]. Nej, martyr betyder vittne! Martyrskap är vittnesbörd, det är översättningen av det grekiska ordet. Varje vittne till Jesus är en martyr, det vill säga, är en martyr, han bär vittnesbörd. Och det bär även kyrkan med sig.

Gud välsigne er alla och be för mig, snälla.

Och till alla er som tittar och lyssnar på detta samtal, må Herren öppna era hjärtan och låta hans ord komma in där. Så jag välsignar er från djupet av mitt hjärta. Jag välsignar dig. Jag ger dig min välsignelse som en far, som en äldre bror, som en tjänare till er alla. Må den allsmäktige Gud välsigna er, Fadern och Sonen och den Helige Ande. Och var snäll och be för mig. Jag tackar er alla.

Fråga Detta representerar migranterna, som jag sa att jag skulle be om din välsignelse.

Jag tänker på migranterna, de som har tvingats lämna sitt hemland, som välkomnas av så många goda människor eller till och med likgiltiga människor, som befinner sig på exilens väg, långt från sitt hemland, och som längtar efter vänner, familj och hemlandets skönhet. Till alla migranter ger jag min välsignelse i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.