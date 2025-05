Leo XIV:s ord till folket

Den nye påvens första ord till Guds folk

Frid vare med er alla!

Kära bröder och systrar! Detta är den uppståndne Kristus första hälsning, den gode herden som har visat vägen för Guds hjord. Jag önskar att denna fridshälsning ska nå era hjärtan, era familjer, alla människor, var de än befinner sig, alla folk, hela jorden. Frid vare med er!

Detta är den uppståndne Kristi frid, den avväpnade och avväpnande friden, den ödmjuka och uthålliga friden. Den kommer från Gud, Gud som älskar oss alla villkorslöst. Vi hör fortfarande påvens Franciskus svaga men alltid modiga röst då han välsignade Rom!

Den påve som välsignade Rom gav sin välsignelse till världen, till hela världen, på påskmorgonen. Låt mig fortsätta med samma välsignelse: Gud älskar oss, Gud älskar er alla, och det onda kommer inte att segra! Vi är alla i Guds händer. Låt oss därför utan rädsla, hand i hand med Gud och med varandra, gå framåt. Vi är Kristi lärjungar. Kristus går före oss. Världen behöver hans ljus. Mänskligheten behöver honom som en bro för att nå Gud och hans kärlek. Hjälp oss även ni, och sedan tillsammans med varandra, att bygga broar genom dialog, genom möten och genom att förena oss alla till ett enda folk som alltid lever i fred. Tack till påve Franciskus!

Jag vill också tacka alla mina bröder kardinalerna som har valt mig till Petrus efterträdare och vandra tillsammans med er, som en enad kyrka, genom att ständigt söka fred och rättvisa och söka arbeta som män och kvinnor trogna Jesus Kristus, utan fruktan, för att förkunna evangeliet, för att vara missionärer.

Jag är en av sankt Augustinus söner, augustiner, som sa: ”Med er är jag kristen och för er biskop”. I denna mening kan vi alla tillsammans vandra mot det hemland som Gud har berett för oss.

En särskild hälsning till kyrkan i Rom! [applåder] Vi måste tillsammans finna ett sätt att vara en missionerande kyrka, en kyrka som bygger broar, dialog, alltid öppen att ta emot, som detta torg med öppna armar. Till alla, alla som behöver vår kärlek, vår närvaro, dialog och kärlek.

Påven Leo XIV gick över från italienska till spanska och fortsatte:

Och om ni tillåter mig ett ord, en hälsning till alla och i synnerhet till min kära stift i Chiclayo, i Peru, där ett troget folk har följt sin biskop, delat sin tro och gett så mycket, för att fortsätta vara kyrka, trogen Jesus Kristus.

Till er alla, bröder och systrar i Rom, i Italien, i hela världen, vill vi vara en synodal kyrka, en kyrka som vandrar, en kyrka som alltid söker fred, som alltid söker kärlek, som alltid försöker vara nära, särskilt dem som lider.

Idag är bönedagen till Vår Fru av Pompeji. Vår moder Maria vill alltid vandra med oss, vara nära oss, hjälpa oss med sin förbön och sin kärlek.

Så jag vill be tillsammans med er. Låt oss be tillsammans för denna nya mission, för hela Kyrkan, för fred i världen, och låt oss be Maria vår moder om denna särskilda nåd.

[Var hälsad Maria]