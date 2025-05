Leo XIV ber vid Franciskus grav i Santa Maria Maggiore

Under sitt första besök utanför Vatikanen stannade påve Leo XIV vid den påvliga basilikan Santa Maria Maggiore för att be inför Mariaikonen, Salus Populi Romani, och vid den avlidne påve Franciskus grav.

Vaican News

På väg tillbaka till Vatikanen frå Genazzano stannade påve Leo XIV vid Santa Maria Maggiore, där han bad en stund vid påven Franciskus grav och inför ikonen av Jungfru Maria, Salus Populi Romani, rapporterade Heliga Stolens pressrum på lördagskvällen.

Senast påve Leo XIV bad vid den avlidne påvens grav var under den andra påsksöndagen, Barmhärtighetens söndag, då den dåvarande kardinalen Robert Prevost, tillsammans med medlemmar av kardinalskollegiet, besökte basilikan för att be vid graven som just hade öppnats för allmänheten.

Första utflykten: Genazzano

Tidigare samma lördag, mindre än 48 timmar efter att han valts till påve, gjorde Leo XIV sin första resa utanför Vatikanen till Vår Fru av det Goda Rådets helgedom i Genazzano, strax utanför Rom.

Påven i Genazzano (@Vatican Media)

Påven besökte helgedomen, som augustinorden har förvaltat sedan 1200-talet, omkring klockan 16 för ett privat besök.

Helgedomen hyser en urgammal avbild av Jungfru Maria, som ursprungligen kommer från Shkodër i Albanien, och som påve Leo XIII älskade varmt.

Påve Leo anlände i en Volkswagen Multivan, sittande i framsätet, och möttes av hundratals jublande människor som samlats på torget och som tittade ut från fönster och balkonger.

Glädjefylld mottagande

Många ropade “Leone, Leone” och de närliggande gatorna fylldes snabbt. Väl inne i kyrkan, där han hälsade på augustinerbröderna, stannade påven i bön, först vid altaret och sedan inför Marias avbild.

Tillsammans med de närvarande bad han helige Johannes Paulus II:s bön till Vår Fru av det Goda Rådet.

Efter att ha bett en Ave Maria och sjungit Salve Regina, vände sig påven till de församlade, både inne i kyrkan och till folket utanför:

”Jag har så gärna velat komma hit under dessa första dagar av mitt nya uppdrag som Kyrkan har anförtrott mig, för att bära denna kallelse som Petrus efterträdare.”

Han mindes sitt tidigare besök i helgedomen efter att ha valts till generalprior för augustinorden, och sitt beslut att ”offra sitt liv för Kyrkan.” Påve Leo XIV förnyade sin tillit till Vår Fru av det Goda Rådet, och citerade Marias ord till tjänarna vid bröllopet i Kana:

”Gör vad han än säger till er.”

Därefter höll påven ett privat möte med augustinerna i helgedomens gemenskap.

Påven i Genazzano (@Vatican Media)

Påvarnas band till Genazzano

Även om påve Leo XIII aldrig lyckades besöka helgedomen i Genazzano, upphöjde han den till mindre basilika år 1903, samtidigt som han la till ”Mater Boni Consilii” i de Lauretanska litaniorna.

Andra påvar som besökt platsen var Johannes XXIII år 1959 och Johannes Paulus II år 1993.

När påve Leo XIV ännu var kardinal, firade han mässa i helgedomen den 25 april 2024.

I sin predikan uttryckte då kardinal Prevost sin hängivenhet till Jungfru Maria, och uppmanade de troende att inspireras av henne för att sprida fred och försoning i världen.