Fredens påvemobil: Påven Franciskus sista gåva till Gaza

Påven Franciskus har bett att hans påvemobil ska förvandlas till en hälsoklinik för barnen i Gaza.

Påven Franciskus fredliga arv fortsätter att lysa i vår konfliktfyllda värld. Den närhet han visade till de mest utsatta under sitt jordiska uppdrag strålar även efter hans död, och den senaste överraskningen är inget undantag: Hans påvemobil, just det fordon från vilket han vinkade och var nära miljontals troende över hela världen, håller på att omvandlas till en mobil vårdenhet för barnen i Gaza.

En sista önskan för barnen i Gaza

Det var hans sista önskan för de som han hade visat sådan solidaritet med under hela sitt pontifikat, särskilt under de senaste åren. Och under sina sista månader anförtrodde påven initiativet till Caritas Jerusalem, för att försöka svara på den allvarliga humanitära krisen i Gaza, där nästan en miljon barn har fördrivits. Mitt i det fruktansvärda kriget, den kollapsade infrastrukturen, det förstörda sjukvårdssystemet och bristen på utbildning är det barnen som först får betala priset, med svält, infektioner och andra förhållanden som kan förebyggas.

Påven Franciskus sa ofta att "Barn är inte siffror. De är ansikten. Namn. Berättelser. Och var och en av dem är helig", och med denna sista gåva har hans ord blivit handling.

Den ombyggda påvemobilen utrustas med utrustning för diagnos, undersökning och behandling - inklusive snabbtester för infektioner, diagnostiska instrument, vacciner och andra livräddande förnödenheter. Den kommer att bemannas av läkare och sjukvårdare och nå barn i de mest isolerade hörnen av Gaza när humanitärt tillträde till remsan har återställts.

I ett pressmeddelande skriver Peter Brune, generalsekreterare för Caritas Sverige, att ”med fordonet kommer vi att kunna nå barn som idag inte har tillgång till sjukvård - barn som är skadade och undernärda”.

"Detta är en konkret, livräddande insats i en tid då hälsovårdssystemet i Gaza nästan helt har kollapsat", tillade han.

En uppmaning att aldrig glömma

Caritas Jerusalem, som länge har hjälpt Gazas samhällen under svåra förhållanden, leder arbetet på plats. Med över hundra medarbetare som är engagerade i hälso- och sjukvården bygger organisationen nu vidare på påvens arv, samtidigt som man ger hans sista välsignelse till Gazas befolkning.

”Det här fordonet representerar den kärlek, omsorg och närhet som hans helighet visade för de mest utsatta, och som han uttryckte under hela krisen”, säger Anton Asfar, generalsekreterare för Caritas Jerusalem.

På bilder som släppts från projektet verkar fordonet ha anpassats noggrant för att passa behoven hos de mest behövande.

Men ”det är inte bara ett fordon”, säger Brune. ”Det är en uppmaning till världen inte har glömt bort barnen i Gaza.” Och en inbjudan att minnas.