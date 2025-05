Att överlämna sig åt Honom som leder kyrkan

Chefredaktör vid Vatican News reflekterar

Andrea Tornielli

Roms stift har fått sin biskop, den universella kyrkan sin herde. Med en snabbhet som kan förvåna dem som läser kyrkans liv genom politikens lins, har man vid konklaven utsett Petrus efterträdare. Tack påven för att ni accepterade. Tack för att ha sagt ”ja” och för att överlämna er till Honom som leder kyrkan.

Vi minns de historiska ord som Paulus VI uttalade inför studenterna vid Lombardy College i december 1968, under den svåra perioden med protesterna efter konciliet: ”Många”, sade påven, ”förväntar sig rungande gester, energiska och beslutsamma ingripanden från påven. Påven anser sig inte behöva följa någon annan linje än den att förtrösta på Jesus Kristus, som värnar om sin kyrka mer än någon annan. Det är han som kommer att stilla stormen. Hur många gånger har inte Mästaren upprepat: Confidite in Deum. Creditis in Deum, et in me credite!. Påven blir den förste att utföra denna Herrens befallning och att utan ambivalens eller olämplig ängslan överlämna sig till det mystiska spelet med Jesu osynliga, men mycket säkra hjälp till sin kyrka. Detta är inte steril eller passiv väntan: det är snarare en vaksam väntan i bön. Detta är det tillstånd som Jesus själv har valt för oss, så att han kan verka i fullhet. Även påven behöver hjälp med böner."

I dag är det världen som befinner sig mitt i en storm, söndersliten av krig och våld. Låt oss be för fred. Låt oss be med Petrus och för Petrus, som i dag har antagit namnet Leo och återförenats med Rerum novarums påve. Och bekräftade av honom i tron, låt oss också lära oss att överge oss själva till den som regerar från korsets trä, genom att ta på sig mänsklighetens sår.