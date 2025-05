Leo XIV - Kyrkans nye påve

Vid konklaven har kardinal Robert Francis Prevost valts till den 267:e biskopen av Rom. Tillkännagivandet till folkmassan gjordes av kardinalprotodiakon Dominique Mamberti.

Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!, "Jag förkunnar för er en stor glädje: vi har en påve!" Alldeles nyss, från Peterskyrkans centrala loggia, uttalade kardinalprotodekan Dominique Mamberti den efterlängtade latinska formeln och meddelade så till Rom och världen namnet på Petrus nye efterträdare:

”Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Prevost qui sibi nomen imposuit Leo XIV.

Här i svensk översättning: "Den högst eminente och vördnadsvärde herren, herr Robert Francis, kardinal i den heliga romerska kyrkan Prevost, som har antagit namnet Leo XIV".

Leo XIV - den andre påven från Nord- och Sydamerika

Den förste augustinermunken, påve Robert Prevost - Leo XIV - är den andre romerske påven från Amerika efter påven Franciskus. Till skillnad från Jorge Mario Bergoglio kommer dock den 69-årige Robert Francis Prevost från den norra delen av den amerikanska kontinenten, även om han har tillbringat många år som missionär i Peru innan han valdes till ledare för Augustinerna för två på varandra följande mandatperioder.

Den förste augustinermunken som påven

Den nye biskopen av Rom föddes den 14 september 1955 i Chicago, Illinois, som son till Louis Marius Prevost, av fransk och italiensk härkomst, och Mildred Martínez, av spansk härkomst. Han har två bröder, Louis Martín och John Joseph.

Han tillbringade sin barndom och ungdom med sin familj och studerade först vid Augustinian Fathers Minor Seminary och sedan vid Villanova University i Pennsylvania, där han 1977 tog en examen i matematik och även studerade filosofi.

Den 1 september samma år inträdde han i novitiatet i Sankt Augustinus orden (O.S.A.) i Saint Louis, i provinsen Our Lady of Good Counsel i Chicago, och gav sina första löften den 2 september 1978. Den 29 augusti 1981 avlade han sina eviga löften.

Han fick sin teologiska utbildning vid Catholic Theological Union i Chicago. Vid 27 års ålder skickades han av sina överordnade till Rom för att studera kanonisk rätt vid det påvliga universitetet Angelicum.

I Rom prästvigdes han den 19 juni 1982 vid Augustinian College of Saint Monica av msgr. Jean Jadot, som då var ordförande för det Påvliga rådet för icke-kristna, numera Dikasteriet för Interreligiös dialog.

Prevost erhöll sin licentiatexamen 1984 och året därpå, medan han förberedde sin doktorsavhandling, skickades han till augustinernas mission i Chulucanas, Piura, Peru (1985-1986). År 1987 försvarade han sin doktorsavhandling om ”The Role of the Local Prior in the Order of Saint Augustine” och utsågs till kallelse- och missionsdirektör för augustinprovinsen ”Mother of Good Counsel” i Olympia Fields, Illinois (USA).

Mission i Peru

Året därpå anslöt han sig till missionen i Trujillo, i Peru, som ledare för det gemensamma utbildningsprojektet för blivande augustinier från Chulucanas, Iquitos och Apurímac.

Under elva år tjänstgjorde han som prior för kommuniteten (1988-1992), utbildningsledare (1988-1998) och instruktör för professorer (1992-1998), och i ärkestiftet Trujillo som rättslig vikarie (1989-1998) och professor i kanonisk rätt, patristik och moralteologi vid det stora seminariet ”San Carlos y San Marcelo”. Samtidigt anförtroddes han också pastoralvården i Our Lady Mother of the Church, senare etablerad som församlingen Saint Rita (1988-1999), i en fattig förort till staden, och var församlingsadministratör för Vår Fru av Monserrat från 1992 till 1999.

År 1999 valdes han till prior för Augustinerprovinsen ”Mother of Good Counsel” i Chicago och två och ett halvt år senare valdes han till generalprior av Augustinerordens ordinarie generalkapitel och bekräftades 2007 för en andra mandatperiod.

I oktober 2013 återvände han till augustinordens provins i Chicago, där han tjänstgjorde som utbildningschef vid Saint Augustine-klostret, första rådgivare och provinsialvikarie - roller som han innehade tills påven Franciskus den 3 november 2014 utnämnde honom till apostolisk administratör för Chiclayos stift i Peru och upphöjde honom till titulärbiskop av Sufar.

Han inträdde i stiftet den 7 november, i närvaro av den apostoliske nuntien James Patrick Green, som vigde honom till biskop drygt en månad senare, den 12 december, på Vår Fru av Guadalupes högtid, i katedralen Santa Maria.

Hans biskopsmotto är ”In Illo uno unum” - ord som uttalades av Sankt Augustinus i en predikan över Psalm 127 för att förklara att ”även om vi kristna är många, så är vi en i den ende Kristus”.