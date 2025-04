Påvens sista timmar – tacksamheten över att återvända till Petersplatsen

Bland den framlidne påven Franciskus sista ord fanns ett ”tack” till hans personliga vårdassistent Massimiliano Strappetti för att han uppmuntrade honom att ta en sista tur i påvemobilen på söndagen efter Urbi et Orbi. Han vilade på eftermiddagen, åt en lugn middag och i gryningen blev han plötsligt dålig och dog.

Vatican News

”Tack för att ni förde mig tillbaka ut på torget.”

Denna tacksamhet var bland påven Franciskus sista ord till den person som outtröttligt vakat över honom under hela hans sjukdomstid, liksom före.

Påven sa det till Massimiliano Strappetti, den sjuksvårdare som enligt påven själv en gång räddade hans liv genom att föreslå en tjocktarmsoperation, och som påven senare under 2022 utsåg till sin personliga vårdassistent.

Strappetti var vid påvens sida under alla de 38 dagar som han var inlagd på Gemelli-sjukhuset i Rom och höll vakt dygnet runt under hans tillfrisknande på Casa Santa Marta. Han var med påven på påskdagen, under Urbi et Orbi-välsignelsen.

Dagen innan hade de tillsammans gått till Peterskyrkan för att gå igenom den ”rutt” som han skulle ta dagen därpå när han skulle framträda på Peterskyrkans centrala balkong.

Att omfamna folkmassan

Den avlidne påven ville bjuda de 50 000 troende på en sista, betydelsefull överraskning med en tur i påvemobilen på söndagen efter välsignelsen från Peterskyrkans balkong.

Påven Franciskus tvekade dock lite och frågade Strappetti om hans åsikt: ”Tror du att jag klarar det?”

Väl framme på Petersplatsen omfamnade han de samlade, särskilt barnen, eftersom detta var hans första åktur efter att ha skrivits ut från Gemelli-sjukhuset, liksom den sista bland de troende i hans liv.

Trött men nöjd tackade påven efteråt sin personliga sjukvårdare och sa: ”Tack för att du tog mig tillbaka ut på torget.”

Dessa innerliga ord avslöjar den argentinske påvens djupa önskan att vara bland Guds folk och njuta av den mänskliga kontakt som han gjorde till ett kännetecken för sitt påvedöme.

De sista timmarna

Påven vilade sedan ut på söndagseftermiddagen och åt en lugn middag.

Omkring kl. 5.30 dök de första tecknen på ett försämrat hälsotillstånd upp, vilket ledde till en omedelbar reaktion från dem som vakade över honom.

Ungefär en timme senare föll påven i koma efter att ha gjort en avskedsgest med handen till herr Strappetti, liggande i sängen i sin lägenhet på andra våningen i Casa Santa Marta.

Enligt dem som var med honom i hans sista ögonblick led han inte. Allt gick snabbt.

Det var en diskret död, nästan plötslig, utan långvarigt lidande eller allmän oro, för en påve som alltid varit mycket reserverad när det gäller sin hälsa.

Påven Franciskus bortgång inträffade dagen efter påsk, då han hade gett sin apostoliska välsignelse Urbi et orbi – till staden och världen - och än sista gång visa sin närhet till de troende.

Det var just Guds folk som han, från de allra första ögonblicken av sitt val den 13 mars 2013, hade lovat att vandra ”tillsammans” med. Och det gjorde han outtröttligt fram till sin sista stund. Efter att ha låtit twittra ”Kristus är uppstånden” lämnade han jordelivet.