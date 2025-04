Påvens kista förseglad

Ceremonin för stängning av påven Franciskus kista hölls under privata former i Peterkyrkan fredag kväll, den 25 april klockan 20.

Vatican News

Läs också 24/04/2025 Påven Franciskus kista förseglas i en rit på fredag kväll Påven Franciskus kista kommer att förseglas under en liturgisk rit i Peterskyrkan fredagen den 26 april kl. 20.00.

På fredagskvällen den 25 april stängdes Peterkyrkans portar, för att med en liturgisk rit under privata former försegla påven Franciskus kista. Under riten, som leddes av ceremonimästare camerlengo Kevin Joseph Farrell, läste monsignore Diego Ravelli upp testamentet, som sedan lades i kistan efter ceremonin.

Bland de närvarande några av påvens familjemedlemmar. Riten genomfördes enligt föreskrifterna i Ordo Exsequiarum Romani Pontificis och avslutades klockan 21. Under natten vakade och bad Capitolo di San Pietro (prästkollegium som grundades under andra hälften av 1000-talet med uppgift att säkerställa liturgisk och sakramental vård av Peterskyrkan) vid påvens kista fram till förberedelserna för begravningsmässan lördagen den 26 april klockan 10.