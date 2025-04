Påven överraskade i Peterskyrkan för att be vid Pius X:s grav

Precis som i söndags, lämnade påven oväntat Casa Santa Marta där han fortsätter sin konvalescens och har återupptagit vissa möten. Vid ett-tiden på torsdagen den 10 april tog sig påven till Peterskyrkan och stannade till vid monumentet över Benedictus XV och besökte de nyligen restaurerade gravarna över Paulus III och Urban VIII. Möte med ett hundratal entusiastiska troende som kom fram för att hälsa på honom och bli välsignade.

Salvatore Cernuzio - Vatikanstaten

Klockan var närmare 13.00 när några kvinnor i Peterkyrkan hördes ropa: ”Där är påven! Där är påven!”. Efter förra söndagens överraskning, då de 20 000 troende på Petersplatsen för de sjukas jubelår plötsligt såg påven anlända i rullstol, lämnade påven Franciskus återigen - torsdagen den 10 april - Casa Santa Marta, där han fortsätter sin konvalescens, för en liten stund och kom in genom bakdörren till basilikan. Under närmare tio minuter bad han tyst framför Pius X:s grav, en påve som han alltid har sagt sig stå mycket nära, precis som i söndags. Han stannade också till vid monumentet över Benedictus XV, påven under första världskriget, och besökte de restaurerade gravarna över Paulus III och Urban VIII.

Påven välkomnades av ett hundratal besökare



Några minuter räckte dock för att få de hundratals personer som hade kommit för att besöka Peterskyrkan att jubla. ”Med en ordningssam djungeltelegraf", som de närvarande berättade, samlades de för att hälsa på påven. Bland dem fanns också några restauratörer som just då arbetade bakom ett förhänge för ett arbete som Fabbrica di San Pietro utför under de senaste månaderna. De skakade hand med Jorge Mario Bergoglio, sedan kom flera barn som han välsignade och hela grupper av pilgrimer som var i Rom för att fira Jubelåret.

”Oerhört känslosamt. Jag kunde inte se klart för tårarna och kunde inte ens ta ett foto”, säger monsignore Valerio Di Palma, kanik i Peterskyrkan, till Vatikanens medier. Han hade kommit tillbaka till sakristian vid kl. 12.50 och då han tio minuter senare gick ut lockad av uppståndelsen, såg han rullstolen med påven, skjutsad av sin personliga assistent Massimiliano Strappetti. Runt omkring försökte några gendarmer att upprätthålla ordningen.

Välsignelser och hälsningar



"Påven kom in genom bakdörren och tog sig till påvealtaret och sedan till S:t Pius X:s grav för att be. Avslutningsvis hälsade han på några personer, i den mån han kunde”, förklarar monsignore Di Palma. Inga ord från Franciskus, bara gester. Gester av närhet och tillgivenhet mot dem som kom emot honom, och en del ställde sig till och med i kö för att få en ögonblick med Roms biskop, under denna tid då de offentliga framträdandena har tunnats ut på grund av konvalescens: ”Alla skyndade sig dit då de hörde att han hade dykt upp”.



Påven hade en pläd över sig och var kopplad till syrgas med näskanyler: ”Vi blev rörda av detta, att se honom så privat och enkel. Alla grät, till och med säkerhetspersonalen." Några barn gick fram till påven, en gråtande kvinna fick sin välsignelse. Men varför grät man? ”För att det är ett tecken på att han har återhämtat sig, att han visserligen lider men att han står oss nära. Jag slogs av hans ögon: stora, glänsande.... Denna genomträngande, uppmärksamma blick. Han sa ingenting, han hälsade och välsignade. Jag sa till honom: 'Ers helighet, vi längtar efter att ni ska komma tillbaka hit igen'. Och han log."