Påve Franciskus önskan att stärka enhet mellan de kristna kyrkor

Under sina tolv år som katolska kyrkans ledare, har påven Franciskus strävan efter en större känsla av enhet mellan alla kristna kyrkor varit tydlig i såväl ord som handling.

Kielce Gussie - Vatikanstaten

Splittringen mellan de olika kristna kyrkorna går hundratals år tillbaka. Men i stället för att ge efter för osunda principer använde påven Franciskus sin tid som påve till att bygga vidare på sina föregångares ekumeniska grund för att överbrygga klyftan.

Från att ha presenterat sig som biskop av Rom snarare än påve när han valdes till pave - den förste påven att besöka anglikanska och reformerta ledare - har påven Franciskus i ord och handling under de senaste tolv åren upprepade gånger uttryckt sin solidaritet med olika kyrkor.

Redan när påven Franciskus valdes 2013, fick hans påveämbete en ekumenisk inriktning. Under sin första hälsning till folket på Petersplatsen kallade han sig själv för ”Roms biskop” snarare än påve, och detta var också hans titel i Vatikanens årsbok för 2013.

Historiskt sett har titeln ”biskop av Rom” inneburit en hög ställning bland de fem patriarkaten, utan att ställa biskopen av Rom över de östliga patriarkaten.

Påven Franciskus användning av denna titel ansågs respektera den påvliga positionen i förhållande till ledarna för andra kristna kyrkor.

Närmare ett decennium in i sitt påveämbete, år 2022, återinförde påven Franciskus idén om ett gemensamt datum för påskfirandet för de ortodoxa och katolska kyrkorna. Vid ett möte med Mar Awa III, patriark för Österns assyriska kyrka, sade påven: ”Jag vill säga - ja, upprepa - vad påven Paulus VI sade på sin tid: Vi är redo att acceptera alla förslag som läggs fram tillsammans.”

Under Andra Vatikankonciliet föreslog påven Paulus VI för första gången ett fast datum för påsken, som skulle infalla en söndag i april. Ungefär 50 år senare, på påven Franciskus uppmaning, blev ämnet återigen föremål för diskussion.

Under böneveckan för kristen enhet 2025 bekräftade påven på nytt den katolska kyrkans vilja att acceptera ”det datum som alla vill ha: ett datum för enhet”.

Med tanke på att påskdatumet för både den katolska och den ortodoxa kyrkan infaller på samma dag 2025 uppmanade påven Franciskus båda kyrkorna att göra en definitiv ansträngning för att uppnå enhet.

År 2025 markerar också en annan viktig milstolpe i relationen mellan de två kyrkorna: 1 700-årsfirandet av det första ekumeniska konciliet i Nicaea. Påven Franciskus plan var att föra samman katoliker och ortodoxa för att fira det historiska datumet för det koncilium som ledde fram till den nicenska trosbekännelsen, som alla kristna använder.

Under delegationen från det ekumeniska patriarkatets besök i Rom i juni 2024, uttryckte påven Franciskus sin önskan att resa till Nicaea för att högtidlighålla årsfirandet. Han bjöd också in den ortodoxa kyrkan att besöka den eviga staden under Hoppets Jubelår - eftersom 2025 också är dess jubelår.

Vid ett tillfälle beskrev Nikos Tzoitis, rådgivare till den ekumeniske patriarken av Konstantinopel, påven Franciskus betoning på synodalitet som en drivkraft bakom dessa ekumeniska åtgärder.

Under de sista åren av sitt pontifikat hade påven Franciskus flera möten med ortodoxa ledare: den heliga synoden för den Malankara-Mar Thoma syriska kyrkan, Ignatius Aphrem II, den syrisk-ortodoxa patriarken av Antiokia, och påven Tawadros II, patriarken av Alexandria och ledare av den koptisk-ortodoxa kyrkan.

Hans möte med den sistnämnde markerade ett firande av 50-årsjubiléet av den koptisk-katolska vänskapen - vilket framhävde behovet av att fortsätta denna relation.

Tawadros besökte mig för första gången den 10 maj för tio år sedan och föreslog att vi varje år den 10 maj skulle fira den koptisk-katolska vänskapsdagen, vilket vi har gjort varje år sedan dess. Vi ringer varandra, skickar hälsningar och förblir goda bröder.

Men han begränsade inte sitt ekumeniska arbete till möten. År 2023 gjorde påven Franciskus ett mycket efterlängtat och länge önskat besök i Sydsudan.

Besöket kallades för en ekumenisk pilgrimsfärd för fred, eftersom han reste tillsammans med ”två bröder” - ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, och ordföranden för Skotska kyrkans generalförsamling, pastor Iain Greenshields. Påven Franciskus blev därmed den förste påven någonsin att göra ett sådant besök tillsammans med anglikanska och reformerta ledare.

Även om arbetet för kristen enhet ännu inte är avslutat, har påven Franciskus 12-åriga pontifikat lyft fram den viktiga uppgiften att odla fruktbara relationer mellan alla kristna bröder och systrar.