Påve Franciskus kista förd till Peterskyrkan

Påven Franciskus kvarlevor har flyttats från Casa Santa Marta till Peterskyrkan, där hans kropp kommer att vila så att de troende kan ta avsked vid kistan, fram till hans begravning på lördag.

Vatican News

Riten att föra över påvens kropp, traslatio, ägde rum i Vatikanen på onsdagsmorgonen under ledning av kardinalkollegiet som sakta anländer och samlas i Rom efter hans död.



Kardinal Kevin Farrell, kyrkans Camerlengo, inledde den liturgiska riten i kapellet i Casa Santa Marta med en kort bön för påven Franciskus själ.



I öppningsbönen tackade kardinal Farrell Gud för den framlidne påvens 12-åriga tjänst.



”När vi nu lämnar detta hem, låt oss då tacka Herren för de otaliga gåvor han skänkt det kristna folket genom sin tjänare, påven Franciskus”, bad han. ”Låt oss be honom att i sin barmhärtighet och godhet ge den avlidne påven ett evigt hem i himmelriket och att med det himmelska hoppet trösta den påvliga familjen, kyrkan i Rom och de troende i hela världen.”



Kardinalskollegiet ledde sedan kistprocessionen över Santa Marta torget i Vatikanen, under klockvalvsbågen och in på Petersplatsen.



Över 20.000 personer hade samlats för att hedra den avlidne påven och applåderna var dämpade, allvarsamma, och ihållande när kistan bars upp för trappan och in i Peterskyrkan.



Den avlidne påvens kista placerades framför Bekännelsealtare, Confessio, och kören sjöng helgonlitaniorna på latin för påvens själ ska få vila i frid.



Kardinal Farrell ledde sedan en kort Ordets liturgi, som innehöll en läsning ur Johannesevangeliet, 17:24-26, med Jesu prästerliga bön som förkunnade Guds kärlek till honom och hans lärjungar.



Riten avslutades med att man sjöng Salve Regina, Maria-anfifonen som inleds med ”Var hälsad, heliga drottning, barmhärtighetens moder”.



Medlemmar av kardinalkollegiet bad sedan vid den framlidne påven Franciskus kista, följt av de troende som samlats i Peterskyrkan i strid ström fick komma in i Peterskyrkan för att ta avsked.



Basilikan kommer att vara öppen till midnatt på onsdag, från 7 till midnatt på torsdag och 7 till 19 på fredag.



Kardinal Camerlengo Kevin Farrell kommer att leda riten för förseglingen av påven Franciskus kista på fredag.