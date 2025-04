“Jeg er Dem nær”

Den italienske præsident Sergio Mattarella og hans venskab med paven

Salvatore Cernuzio – Vatikanstaten

Oversættelse og redigering – Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Den italienske præsident Sergio Mattarella aflagde tirsdag et kort besøg ved pave Frans´ kiste i Casa Santa Marta. Han var ledsaget af sin datter Laura. Mattarella var synligt bevæget ved at se den afdøde pave. Der var et forhold af gensidig agtelse, venskab og respekt mellem dem, og i sin budskab anden påskedag i anledning af pavens død kaldte Mattarella paven for “et holdepunkt”. Pavens båre stod i huskapellet, som mange har lært at kende gennem de daglige messer, han fejrede her. Ansatte i Vatikanet kom mandag til huskapellet med deres familier sammen med pavens nærmeste medarbejdere, senatets præsident Ignazio La Russa, Roms borgmester og Riccardo Di Segni, Roms overrabbiner.

Pavens brev til præsidenten

Den 83-årige Mattarella der lige har været indlagt for at få indopereret en pacemaker, modtog den 16. april et brev fra paven, hvor han udtrykte “min hjertelige nærhed ledsaget af forbøn for at De kan føle Dem støttet af den følelse, mange nærer for Dem på grund af Deres utrættelige tjeneste for Italien”. “Forenede i den skrøbelighed, der kendetegner dette stadium af vores liv, inviteres vi til ikke at miste håbet, til at have tillid til Guds nærvær og til tilliden til dem, der har omsorg for os”

Og aftenen før påsketriduets begyndelse velsignede paven præsidenten med et ønske til ham om “god påske og hurtig helbredelse” Mattarella skrev påskedag til paven med et ønske om, at “den tilbagevendende påskefejring vil bringe trøst til fællesskaber, der på forskellige kontinenter ofte lever i konflikt- eller farefulde situationer”.

Og han tilføjede: “Gid mindet om Opstandelsen også vil kunne inspirere dem, der bekender sig til en anden tro end kristendommen og dem der ikke tror, så stræben efter det fælles bedste må blive forankret i de værdier om retfærdighed og lighed, der er uadskillelige fra folkenes fredelige sameksistens og velfærd”

Den kultiverede jesuit og Guds lille fattige

I videobudskabet mandag beskrev Mattarella, hvordan der i pave Frans var et perfekt “samspil” mellem Ignatius af Loyolas og Frans af Assisis karismer – mellem den kultiverede jesuit og “Guds lille fattige”. Den italienske præsident understregede de tre omdrejningspunkter, pave Frans baserede sit pontifikat på: “ Nærheden til de nederste, det vedvarende og stædige kald på fred, opmærksomheden på klima- og miljøspørgsmålet”. Mattarella undlod heller ikke at dele sin personlige følelse ved pave Frans´ venden tilbage til “Faderens Hus”. “Jeg mærker en følelse af tomhed, følelsen af at have mistet et holdepunkt, jeg så hen til”, sagde han og fæstnede sig ved det simple og magtfulde billede af pave Frans “alene på Peterspladsen i dagene med Covid”. Pave Frans “var altid en mand, der nærede et fast håb over for enhver form for vanskelighed”. Han var det i denne sygdommens tid ved at være et eksempel for alle lidende”