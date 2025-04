Geografi, ålder, ordnar - vilka är kardinalerna som ska välja den nye påven?

Den 7 maj samlas 53 europeiska kardinaler, 37 amerikanska (16 nordamerikanska, 4 centraleamerikanska, 17 sydamerikanska), 23 asiatiska, 18 afrikanska och 4 oceaniska i konklaven. Den yngste är den australiensiske Mikola Bychok, 45 år, ursprungligen från Ukraina, och den äldste är spanjoren Carlos Osoro Sierra, 79 år. För första gången någonsin i en konklav, deltar kardinaler som har sitt ursprung i länderna Haiti, Kap Verde, Papua Nya Guinea, Sverige, Luxemburg, Tonga, Östtimor och Sydsudan.

Tiziana Campisi – Vatikanstaten

De 135 kardinaler som ska välja den 267:e påven kommer från 71 olika länder på fem kontinenter. Två kardinaler kommer inte att delta av hälsoskäl, vilket innebär att 133 kardinaler kommer att delta i konklaven. 17 afrikanska, 15 amerikanska, 17 asiatiska, 18 europeiska och 4 oceaniska länder är representerade. För första gången har 13 stater, från olika delar av världen, valbara kardinaler som har sitt ursprung i de länder som för första gången representeras i en konklav: kardinal Chibly Langlois, Haiti; Arlindo Furtado Gomes, Kap Verde; Charles Maung Bo, Myanmar; Dieudonné Nzapalainga, Centralafrikanska republiken; John Ribat, Papua Nya Guinea; Sebastian Francis, Malaysia; Anders Arborelius, Sverige; Jean-Claude Hollerich, Luxemburg; Antoine Kambanda, Rwanda; Virgilio do Carmo da Silva, Östtimor; Soane Patita Paini Mafi, Tonga; William Seng Chye Goh, Singapore; Adalberto Martínez Flores, Paraguay; Stephen Ameyu Martin Mulla, Sydsudan; och Ladislav Nemet, Serbien. Totalt är 53 valbara kardinaler européer, 37 amerikaner (16 nordamerikaner, 4 centralamerikaner, 17 från sydamerikaner), 23 asiater, 18 afrikaner och 4 oceanier.

Kardinalskollegiets siffror

De väljare som nominerats av de tre senaste påvarna

Den yngsta valbara kardinalen är den australiensiske Mikola Bychok, 45 år, ursprungligen från Ukraina, biskop av Saints Peter and Paul of Melbourne of the Ukrainians, och den äldste spanjoren Carlos Osoro Sierra, 79 år. De flesta är födda 1947, 13 av dem kommer att rösta och är eller fyller 78 år. Endast kardinal Baldo Reina är född 1970 och fyller 55 år den 26 november. Kardinalerna Leo Frank, 1971, och Rolandas Makrickas, 1972, har inte heller några jämnåriga. Veteraner i konklaven är de fem kardinaler som utnämndes av Johannes Paulus II: fransmannen Philippe Barbarin; kroaten Josip Bozanić; ungraren Péter Erdő; Vinco Pulić från Bosnien-Hercegovina; och Peter Turkson från Ghana. Dessutom ses 22 väljare som utnämndes till kardinaler av Benedictus XVI och 108 av Franciskus.

Den geografiska fördelningen av de valbara kardinalerna

Kardinalerna som tillhör ordnar

Av väljarna ingår 33 kardinaler från 17 ordnar: salesianerna är flest med 5 (Charles Maung Bo, Virgilio Do Carmo da Silva, Ángel Fernández Artime, Cristóbal López Romero, Daniel Sturla Berhouet), 4 franciskaner (Luis Cabrera Herrera, Pierbattista Pizzaballa, Jaime Spengler och Leonardo Steiner), och 4 jesuiter (Stephen Chow Sau-yan, Micheal Czerny, Jean-Claude Höllerich och Ángel Rossi), medan gråbröderna är 3 (François-Xavier Bustillo, Mauro Gambetti och Dominique Mathieu). I Sixtinska kapellet kommer även två dominikaner (Timothy Peter Joseph Radcliffe och Jean-Paul Vesco), 2 lazarister (Vicente Bokalic Iglic och Berhaneyesus Demerew Souraphiel), 2 redemptorister (Mykola Bychok och Joseph Tobin) och 2 verbiter (Tarcisio Kikuchu och Ladislav Nemet) att avlägga sina löften, samt augustinern Robert Prevost, kapucinen Fridolin Ambongo Besungu, den oskodda karmeliten Anders Arborelius, cisterciensern Orani João Tempesta, Gérald Lacroix från sekularinstitutet Pio X, missionären Giorgio Marengo, missionären John Ribat från Jesu hjärtas orden, scalabrinern Fabio Baggio och spiritanern Dieudonné Nzapalainga.

De valbara kardinalerna nominerade av de tre senaste påvarna

Vad fastställer den kanoniska lagen

Kanon 349 i den kanoniska lagen specificerar att kardinalerna ”utgör ett särskilt kollegium som har till uppgift att välja den romerske påven” och tillägger att kardinalerna ”assisterar” påven ”antingen genom att agera kollegialt när de sammankallas för att behandla frågor av större betydelse, eller enskilt, det vill säga i de olika ämbeten de innehar, genom att bistå honom i framför allt det dagliga arbetet för den universella kyrkan”. Det är sedan den apostoliska konstitutionen Universi Dominici Gregis som fastställer att påvens efterträdare väljs av de kardinaler som före påvens död ”eller den dag då den apostoliska stolen blir vakant” inte har fyllt 80 år, varför man skiljer mellan valbara och icke valbara kardinaler. I dag består kardinalskollegiet av totalt 252 kardinaler, varav 135 är väljare och 117 icke-väljare.